FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 31a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

GENOA – UDINESE

venerdì 4 aprile, ore 20.45

Scontro tra squadre che nel turno precedente non sono riuscite a resistere alla forza delle big ma che hanno creato loro parecchi grattacapi. Due tra le sorprese più positive della stagione, ci sarà grande equilibrio.

Genoa

L’Udinese ultimamente ha le polveri bagnate: dentro Leali.

Udinese

Solet ruba l’occhio, ma con Bijol si va sempre sul sicuro.

MONZA – COMO

sabato 5 aprile, ore 15.00

Se il Monza sembra avere definitivamente lanciato la spugna con la prestazione fornita a Cagliari, il Como dopo l’impresa contro il Napoli pare essersi un po’ seduto. Partita senza eccesso di pathos.

Monza

Izzo leader della squadra, sarà l’ultimo ad arrendersi.

Como

Moreno si è ripreso il posto da titolare, puntiamoci.

PARMA – INTER

sabato 5 aprile, ore 15.00

Il Parma è al terzo pareggio consecutivo: la classifica si muove ma rallentare in questa maniera rischia di essere pericoloso. L’Inter ha vinto 7 delle ultime 9 giocate e punta e ritrovare immediatamente i 3 punti dopo il pareggio in coppa coi cugini.

Parma

Partita difficile ma anche stimolante, Man ne ha bisogno.

Inter

Zalewski riesce sempre a trovare un’occasione da rete.

MILAN – FIORENTINA

sabato 5 aprile, ore 15.00

E’ un Milan che nel derby di coppa ha fornito una prestazione solida quello che affronterà sabato la Fiorentina, la quale arriva da due vittorie che hanno dato ulteriore consapevolezza agli uomini di Palladino. Incontro molto atteso.

Milan

Bondo ha scalzato la concorrenza, scommettiamoci.

Fiorentina

Fagioli sta incantando, da confermare.

LECCE – VENEZIA

domenica 6 aprile, ore 12.30

Il Lecce ne ha perse 5 in successione e ora rischia grosso: la zona retrocessione si trova a 2 miseri punti. Dove, a proposito, c’è dentro il Venezia che non vince una gara dallo scorso anno. Sfida ad alta tensione.

Lecce

Serve il miglior Pierotti per tornare a fare punti.

Venezia

Nicolussi Caviglia ci aveva abituati bene… tornerà al bonus? Noi ci crediamo.

EMPOLI – CAGLIARI

domenica 6 aprile, ore 15.00

L’Empoli, “maltrattata” dal Bologna in coppa Italia, ora con la qualificazione pesantemente compromessa non ha altri pensieri: obiettivo salvezza. Il Cagliari, che ha capitalizzato al meglio il turno precedente, adesso cerca punti sullo slancio.

Empoli

Silvestri out, Vasquez ha dimostrato di saperci fare, eccome.

Cagliari

Felici vuole tornare ad impattare come qualche mese fa.

TORINO – VERONA

domenica 6 aprile, ore 15.00

Se il Torino, dato il grande finale di stagione, rimpiange i punti persi all’andata, il Verona ha saputo risollevarsi da una crisi che pareva non avere soluzioni. Due squadre in buono stato di forma, incontro aperto.

Torino

Gineitis è ormai da considerare una risorsa importante.

Verona

Dawidowicz giocherà qualche metro più avanti, va sfruttato.

ATALANTA – LAZIO

domenica 6 aprile, ore 18.00

Sia l’Atalanta che la Lazio stanno probabilmente vivendo i momenti meno felici della loro stagione: entrambe hanno perso terreno rispetto alle concorrenti per gli stessi obiettivi, una per lo scudetto, l’altra per la qualificazione Champions.

Atalanta

La squadra ha bisogno di Ederson: deve tornare ad altissimi livelli.

Lazio

Castellanos è mancato come il pane, da schierare a occhi chiusi.

ROMA – JUVENTUS

domenica 6 aprile, ore 20.45

La Roma, in campionato, è al terzo 1 a 0 in suo favore, ma le vittorie di fila sono ben 7. La Juve ha immediatamente beneficiato del cambio in panchina e ora cerca la continuità che tanto è mancata sotto la precedente gestione.

Roma

Soulè vorrà tanto farsi rimpiangere.

Juventus

Kolo Muani probabilmente non sarà di nuovo dimenticato in panchina…

BOLOGNA – NAPOLI

lunedì 7 aprile, ore 20.45

Il Bologna vede sia la finale della coppa nazionale che la qualificazione alla prossima Champions League. Momento d’oro per la squadra di Italiano che lunedì avrà di fronte il colosso Napoli. Spettacolo assicurato.

Bologna

Lucumì tornerà titolare, fondamentale il suo contributo in una sfida di tale livello.

Napoli

Raspadori gode di grande considerazione, puntiamoci ancora.