Calciomercato Venezia, addio anticipato per quel pilastro dei veneti. Quella big prova a fare sul serio

Calciomercato Venezia, addio anticipato per un pilastro dei veneti. Quella big italiana tenta di fare sul serio in vista dell’estate

Il calciomercato Venezia potrebbe vedere un giocatore importante lasciare la compagine veneta per poi cominciare un nuovo ciclo in una big. La domanda sorge spontanea: chi è il giocatore in questione?

Secondo quanto viene riportato da AS, Kike Perez sembrerebbe pronto a vestire la maglia della Lazio nella prossima stagione. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in estate.