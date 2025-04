Barcellona, Flick fa i calcoli per la vittoria de LaLiga: «Abbiamo un punto in più ed una buona posizione»

Dopo il pareggio per 1-1 in casa contro il Betis, il Barcellona di Hansi Flick si è portata a +4 sul Real Madrid fermato nel pomeriggio di ieri dal Valencia.

Nonostante il solo punto conquistato, costato 2 punti in più di vantaggio, il tecnico dei blaugrana ha parlato con ottimismo nel post partita: «Nei giorni in cui non si segna, bisogna accettarlo. Bisogna pensare positivo. Ho ben chiaro che abbiamo provato tutto. Resto positivo. È un altro punto. È aprile e siamo in una buona posizione. Dobbiamo continuare a lavorare»