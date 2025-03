FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 28a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

CAGLIARI – GENOA

venerdì 7 gennaio, ore 20.45

Una sola vittoria per entrambe le squadre nelle ultime 5 giornate: non proprio un periodo d’oro per un Cagliari che è reduce da due sconfitte e per un Genoa che ha sciupato una buona occasione in casa, fermato sul pareggio contro l’Empoli.

Cagliari

Luperto, garanzia assoluta e il bonus non è una chimera.

Genoa

Tornato tra i convocati, lo rivedremo anche in campo? Scommessa Malinovskyi.

COMO – VENEZIA

sabato 8 gennaio, ore 15.00

Il Como sfida tutti a testa alta, con la Roma il risultato non gli ha sorriso ma la prestazione è stata ancora una volta di grande livello. Il Venezia muove la classifica ma il ritmo non basta per la risalita: sono necessarie delle vittorie (solo 3 finora in campionato).

Como

Momento fantastico per Da Cunha. Confermato.

Venezia

Prestazioni in crescendo, buona giornata per schierare Candè.

PARMA – TORINO

sabato 8 gennaio, ore 15.00

Al Tardini, il Parma di Chivu aveva ritrovato i 3 punti e probabilmente proprio da quelli conquistati in casa dovrà cercare di costruirsi la salvezza. Sabato però arriva un Torino in buono stato di forma che ambisce alla terza vittoria di fila.

Parma

Suzuki vorrà primeggiare nel duello a distanza contro il collega top di reparto.

Torino

Impatto incredibile di Elmas, non pensiamo abbia finito le cartucce.

LECCE – MILAN

sabato 8 gennaio, ore 18.00

Il Lecce ha un problema non da poco: zero gol nelle ultime 4 gare. Segnale preoccupante in vista della sfida contro il Milan che a sua volta non se la passa per niente bene: zero punti nei precedenti 3 incontri.

Lecce

Se non segna lui non segna nessuno: è il momento di sbloccarsi per Krstovic.

Milan

Conceicao cambierà davanti e Sottil potrebbe farsi trovare pronto.

INTER – MONZA

sabato 8 gennaio, ore 20.45

L’Inter dopo aver ipotecato il passaggio del turno in Champions intende consolidare la prima piazza in Serie A. Missione più che possibile contro il Monza che finora non è riuscito a mettere in dubbio la sua prossima retrocessione.

Inter

Carlos Augusto potrebbe recuperare in tempo e a quel punto non avrebbe ballottaggi di ruolo.

Monza

D’Ambrosio vorrà fare una gran figura.

VERONA – BOLOGNA

domenica 9 gennaio. ore 12.30

Il Verona sta mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza dalle zone pericolose, nonostante i numeri gli attribuiscano la peggior difesa del torneo. Il Bologna viaggia alla grande con 3 vittorie in 4 incontri che l’hanno portato a soli 5 punti dal quarto posto.

Verona

Suslov ha fatto il più bel gol annullato del campionato, chissà che non sia la volta del più brutto valido.

Bologna

Odgaard può rientrare tra i titolari, schieriamolo.

NAPOLI – FIORENTINA

domenica 9 gennaio. ore 15.00

Il Napoli, che non vince da 5 turni, lo scorso ha agguantato un pareggio di massima importanza nello scontro diretto con l’Inter. Ora urge ritrovare i 3 punti, obiettivo non semplice contro una Fiorentina delusa dai recenti risultati e decisa a riscattarsi.

Napoli

Con il nuovo modulo, Olivera avrà più chance per piazzare il primo bonus.

Fiorentina

Dodò si sta esprimendo ad alti livelli, troverà anche la rete? Vogliamo crederci.

EMPOLI – ROMA

domenica 9 gennaio. ore 18.00

Si affrontano due squadre che nelle coppe si stanno esaltando ma che in campionato vivono situazioni quasi all’opposto: l’Empoli non vince dalla 15esima giornata mentre la Roma cerca la quinta vittoria consecutiva.

Empoli

Le ultime prestazioni sono incoraggianti, Cacace pare in crescita come il resto della squadra.

Roma

Il turnover dice che tocca a lui: puntiamo su Hummels.

JUVENTUS – ATALANTA

domenica 9 gennaio. ore 20.45

Partita di cartello della 28esima giornata. Miglior difesa da una parte, secondo miglior attacco dall’altra. Chi vince si rilancia alla grande per la corsa scudetto, roba che a inizio stagione pareva nulla più di un sogno per entrambe.

Juventus

Vietato panchinare Koopmeiners.

Atalanta

De Ketelaere da 10 giornate a secco di bonus. Davvero troppo, rimedierà.

LAZIO – UDINESE

lunedì 10 gennaio, ore 20.45

Momento ottimo sia per la Lazio che sembra ci abbia preso gusto a trovare vittorie importanti negli ultimissimi minuti di recupero, sia per l’Udinese che si sta godendo la mira dei suoi rigoristi, designati e non.

Lazio

Come si fa a non trovare un posticino per Pedro?

Udinese

Lucca ha un episodio da farsi perdonare, i compagni lo sosterranno.