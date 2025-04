Bologna, Italiano: «Peccato per l’occasione di Castro, ma è un punto verso l’obiettivo. Il clima è straordinario, ora…»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, nel post partita della sfida di Serie A contro il Napoli. Tutti i dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nel post partita di Bologna-Napoli, terminata 1-1.

RIMPIANTO – «L’occasione di Castro è una palla da tre punti. Avrebbe premiato il nostro ottimo secondo tempo. Se è più reattivo la può buttar dentro. Peccato. Nel primo tempo meglio loro nella ripresa noi grandiosi. Ci prendiamo questo punto».

SERATA POSITIVA – «Il pareggio con il Napoli significa che ha preso un punto contro una delle squadre più forti. Aggiungiamo questo punticino e diamo continuità. Secondo tempo strepitoso. Continuiamo su questa striscia positiva. Oggi altra prestazione di livello».

CALENDARIO DIFFICILE – «L’ho appena detto ai ragazzi. Dobbiamo avere questo atteggiamento in queste ultime gare di campionato. Giochiamo contro le migliori ma questa reazione allo svantaggio contro il Napoli ci lascia ben sperare. Dobbiamo proporre questo atteggiamento cercando di sfruttare di più questa inerzia. Miranda e Holm hanno messo in mezzo tanti palloni e dobbiamo provare a sfruttarli un pochino di più».

ROSA – «Tutti rispondono presente e danno l’anima anche per 5 minuti. Mi sono piaciuti Fabbian e Dominguez. Così la rosa è più profonda. Sono contento di tutti e dobbiamo stare tutti uniti, ci giochiamo tanto. Abbiamo tanto di straordinario da raggiungere. Il nostro slogan deve essere uno per tutti tutti per uno».

AMBIENTE – «E’ un segreto meraviglioso di questo stadio negli ultimi anni. C’è un clima straordinario e i ragazzi sentono questo incitamento. Giusto ringraziare con queste prestazioni. Dobbiamo far vedere che sudiamo la maglia. Loro sono sempre al nostro fianco».