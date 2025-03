FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 30a GIORNATA

Fantacalcio, ecco i consigli per quanto riguarda la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2024 2025. La situazione

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

COMO – EMPOLI

sabato 29 marzo, ore 15.00

E’ stato un Como in flessione quello visto prima della pausa Nazionali che alla ripresa ha una grande occasione per tornare a fare punti: l’Empoli, a parte la parentesi della coppa Italia, sta faticando tanto da diverso tempo.

Como

Caqueret ha convinto Fabregas con la sua tecnica, ora deve convincere noi con bonus pesanti.

Empoli

Esposito a digiuno da tempo, la sosta può avergli restituito freschezza.

VENEZIA – BOLOGNA

sabato 29 marzo, ore 15.00

A Venezia, dove hanno giustamente gioito per pareggi prestigiosi, la pericolosità offensiva si è ridotta notevolmente: una sola rete all’attivo nelle ultime 6 gare. Al contrario, il Bologna che ne ha appena rifilati 5 alla Lazio, punta alla quinta vittoria consecutiva.

Venezia

Candè è predisposto a sortite offensive.

Bologna

Ha una delle ultime occasioni della stagione. Dentro Dallinga.

JUVENTUS – GENOA

sabato 29 marzo, ore 18.00

La Juventus ha deciso che era il momento di cambiare: esonerato Motta, guida tecnica affidata a Tudor. Alla prima il nuovo mister affronterà in casa il Genoa, che proverà a rendergli amaro il debutto.

Juventus

Kalulu sembra perfetto per il gioco di Tudor.

Genoa

C’è poco da dire: Malinovskyi è indiscutibile.

LECCE – ROMA

sabato 29 marzo, ore 20.45

Il Lecce non fa punti da più di un mese, complice un attacco che non concretizza come dovrebbe. La Roma proverà a fare la voce grossa per dare seguito alle vittorie (ben 6) messe in fila in questa parte di stagione.

Lecce

Gaspar dovrebbe rientrare e può essere un fattore.

Roma

Con l’infortunio di Dybala, Baldanzi scalpita. Determinante anche a gara in corso

CAGLIARI – MONZA

domenica 30 marzo, ore 12.30

Nelle ultime 5 giornate di campionato entrambe le squadre hanno racimolato solamente 2 punti. Nonostante condividano un momento poco favorevole, il Cagliari parte decisamente favorito in quanto avanti di 11 lunghezze sul Monza ultimissimo.

Cagliari

Stagione deludente, Luvumbo vorrà riscattarsi in questo finale.

Monza

Turati è più che schierabile in questo turno.

FIORENTINA – ATALANTA

domenica 30 marzo, ore 15.00

Il turno precedente ha determinato stati d’animo praticamente opposti con la Fiorentina in estasi grazie al 3 a 0 sulla Juve e con l’Atalanta abbattuta dopo la sconfitta nella sfida scudetto contro l’Inter.

Fiorentina

Zaniolo non si fa impietosire dalle sue ex squadre…

Atalanta

Che succederà ora con Samardzic? Noi scommettiamo forte sulla sua qualità.

INTER – UDINESE

domenica 30 marzo, ore 18.00

L’Inter ha accelerato e sta tentando la fuga in classifica. L’Udinese cercherà di compiere un’impresa rallentando la capolista, che però nel 2025 in una sola occasione non ha conquistato i 3 punti davanti ai suoi tifosi.

Inter

Taremi, eroe in nazionale, avrà il desiderio di replicare anche nel club.

Udinese

Solet si può schierare anche contro l’Inter? Per noi sì, non ci sono dubbi.

NAPOLI – MILAN

domenica 30 marzo, ore 20.45

Il Napoli sa che non può permettersi passi falsi se vuole rimanere agganciato all’Inter, il Milan sa che non può permettersi di andare in svantaggio come nelle ultime uscite considerando la forza di questo specifico avversario.

Napoli

Rientra Neres, facciamogli posto.

Milan

Con Gimenez non al meglio, intriga Abraham.

VERONA – PARMA

lunedì 31 marzo, ore 18.30

Mentre il Verona si è recentemente regalato una vittoria in trasferta di importanza capitale per la corsa alla salvezza, il Parma ha perso una buona occasione non riuscendo ad andare oltre il pareggio contro il Monza fanalino di coda.

Verona

Dopo la magia di Udine, Duda è da confermare.

Parma

Con punti in palio così pesanti, Delprato suonerà la carica.

LAZIO – TORINO

lunedì 31 marzo, ore 20.45

La Lazio è reduce dalla peggior sconfitta della stagione e deve immediatamente riprendersi per non vanificare l’ottimo lavoro fatto fin qui. Di fronte ci sarà un Torino che si conferma in grande crescita.

Lazio

Provedel non ne vuole più sapere di raccogliere palloni in rete.

Torino

Vlasic è in forma smagliante.