FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 29a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

GENOA – LECCE

venerdì 14 marzo, ore 20.45

Il Genoa con due punti nelle ultime 3 gare ha un po’ rallentato la corsa alla salvezza ma rimane in posizione di grande vantaggio rispetto a tante squadre, Lecce incluso, il quale è alla terza sconfitta di fila e con soli tre punti in più dell’attuale terzultima.

Genoa

Ha deluso nelle ultime uscite, ma l’obiettivo della doppia cifra Pinamonti non lo può fallire.

Lecce

Sfortunato contro il Milan, Gallo deve recuperare da quel malus così pesante.

MONZA – PARMA

sabato 15 marzo, ore 15.00

La grande prestazione di San Siro non ha dato punti al Monza ma può avere giovato molto al morale della squadra. Sabato arriva un Parma motivato, reduce dal prezioso pareggio interno contro il Torino, agguantato nel finale.

Monza

Può ripetere la magia regalata contro l’Inter, dentro Keita.

Parma

Alzi la mano chi ha il coraggio di panchinare Pellegrino.

UDINESE – VERONA

sabato 15 marzo, ore 15.00

L’Udinese è in continua crescita e sta viaggiando al ritmo delle grandi: con questi risultati è lecito alzare l’asticella degli obiettivi. Il Verona sta lottando con ogni mezzo ma ha registrato 4 sconfitte negli scorsi 5 turni, potrebbe servire qualcosa in più per mantenere la categoria.

Udinese

Okoye è tornato alla grande.

Verona

Classico profilo dal bonus insospettabile: Niasse, scommessa di giornata.

MILAN – COMO

sabato 15 marzo, ore 18.00

Il ribaltone di Lecce ha restituito entusiasmo all’ambiente Milan dove comunque diversi problemi non sembrano essersi già risolti. La sfida contro il Como può dare ulteriori segnali di ripresa o rimettere tutto in discussione.

Milan

Due brutte prestazioni e poi la squalifica, Maignan deve tornare subito a fare la differenza in positivo.

Como

Ha patito l’esplosione di Diao, ma Fadera ha qualità importanti.

TORINO – EMPOLI

sabato 15 marzo, ore 20.45

Il Torino si è decisamente rimesso in carreggiata con 7 punti nelle precedenti 3 giornate, al contrario dell’Empoli che ha rimediato l’ennesima sconfitta della stagione contro la Roma evidenziando ancora troppe lacune in fase difensiva.

Torino

Finora sfortunato, deve ancora vedersi il vero Biraghi a Torino. Può essere l’occasione giusta.

Empoli

La leadership di Henderson è fondamentale in un momento così delicato.

VENEZIA – NAPOLI

domenica 16 marzo, ore 12.30

Il Venezia con tre pareggi consecutivi ha mosso appena la classifica ma ha tenuto botta contro squadre di livello superiore. La difficoltà si alza ancora di più ora che viene a fare visita un Napoli in forma e in piena lotta scudetto.

Venezia

Zerbin è un ex di quelli pericolosi.

Napoli

Gilmour deve sfruttare una delle ultime chance prima del rientro di Anguissa.

BOLOGNA – LAZIO

domenica 16 marzo, ore 15.00

Il Bologna è reduce da 3 vittorie consecutive, tutte ottenute con il risultato di 2 a 1 in favore, appunto, della squadra di Italiano. La Lazio in settimana ha completato il lavoro ottenendo nel doppio confronto con il Plzen la qualificazione in Europa League al turno successivo.

Bologna

Per come gira la squadra, Ferguson può tornare presto il giocatore ammirato la scorsa stagione.

Lazio

Dall’inizio o meno, per noi cambia poco: rientra Castellanos e va schierato senza pensarci.

ROMA – CAGLIARI

domenica 16 marzo, ore 16.00

A Roma c’è grande delusione per l’eliminazione dall’Europa League, uno degli obiettivi del club per questa stagione. Ora concentrazione massima al campionato, dove l’attende la gara contro il Cagliari dell’amatissimo ex Mister Ranieri.

Roma

Sta eccellendo da almeno una decina di giornate, N’Dicka punta al primo bonus.

Cagliari

Viola ha una tecnica superiore, va sfruttato il momento di forma.

FIORENTINA – JUVENTUS

domenica 16 marzo, ore 18.00

La Fiorentina, che in settimana è riuscita a ribaltare la situazione in Conference ottenendo il pass per i quarti di finale, ospita la Juventus, che nel turno precedente ha dovuto accettare la realtà di una netta inferiorità rispetto al trio che si contenderà lo scudetto.

Fiorentina

Ha segnato due reti nel giro di pochi giorni: Gudmundsson è imprescindibile.

Juventus

Momentaccio per Vlahovic. Fare bene contro la sua ex squadra potrebbe stimolarlo parecchio.

ATALANTA – INTER

domenica 16 marzo, ore 20.45

Il big match della giornata 29 si gioca a Bergamo e vede contro due autentiche corazzate che condividono i colori sociali e che quest’anno si contendono il titolo, insieme al Napoli. Spettacolo tutto da gustare.

Atalanta

Tra i migliori in campo contro la Juve, Kolasinac merita la riconferma.

Inter

Carlos Augusto sarà il titolare a sinistra, puntiamoci.