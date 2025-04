Il Barcellona attacca la Liga: «Violate le regole, è inappropriato»

Il comunicato ufficiale del Barcellona contro la Liga dopo il caso che ha visto protagonista il club blaugrana negli ultimi giorni

Il Barcellona ha attaccato duramente la Liga dopo il caso degli ultimi giorni per i tesseramenti di Dani Olmo e Pau Victor.

PARTITA – «Il Barcellona sottolinea di non essere a conoscenza di questa lettera della Liga e di non aver dato il suo consenso, fatto che ha portato l'ente catalano a inviare una lettera chiedendo all'allenatore, al suo presidente e a qualsiasi membro di questa organizzazione di astenersi dal fare qualsiasi commento o valutazione sulle informazioni finanziarie inviate dal club catalano, al fine di discutere con esso di materiale riservato. Il Barça sottolinea il comportamento inappropriato della Liga nel rendere pubblici i dettagli delle informazioni finanziarie fornite dal Club ai tifosi, nonché nel rendere pubbliche le decisioni degli organi della Liga nei confronti dell'FC Barcelona , ​​​​​​un fatto che costituisce una flagrante violazione degli obblighi della Liga nei confronti di una delle sue affiliate, nonché una violazione espressa dell'articolo 5 del Regolamento per la preparazione dei bilanci».