Eredivisie: Psv Heerenveen 2-1, notte a -5 dall’Ajax per i campioni d’Olanda, Dopo il 7-1 dell’Arsenal accenni di ripresa con i gol di Saibari e Til

Rialzarsi dopo la botta del 7-1 incassato davanti al proprio pubblico in Champions League. E farlo dopo un periodo in Eredivisie dove a furia di buttare via punti si è trovato a un clamoroso -8 dall’Ajax capolista. Stasera il Psv non poteva più sbagliare in casa con l’Heerenveen, quanto meno per regalarsi un pezzo di stagione ancora interessante. Com’è andata la partita? Intanto, nessuna contestazione da parte del pubblico, evidentemente Peter Bosz e i suoi ragazzi godono ancora di fiducia da parte dell’ambiente. E vedendo l’approccio alla gara era più che giustificato perchè i primi minuti sono stati assolutamente positivi. La prima occasione è stata clamorosa. De Jong ha messo un pallone che era più facile mettere in porta. Col passare del tempo la partita si è complicata, la manovra si è intorbidita, si è arrivati alla mezzora senza particolari sussulti. Quando i padroni di casa hanno ripreso ad alzare i giri del motore è arrivato il vantaggio. Il gol è arrivato a 5 minuti dall’intervallo ed è stato prodotto da una grande azione: lancio di Boscagli, Til al volo ha messo in mezzo il pallone e Saibari è andato alla deviazione in anticipo sul portiere Noppert.

Nel secondo tempo il Psv si è comportato stile vecchi tempi, producendo occasioni in serie e chiudendo la partita con 25 conclusioni in porta. Di conseguenza, all’undicesimo minuto è stato normale che sia arrivato il 2-0. Merito di Til, che dopo avere fallito una rete a tu per tu poco prima, ha ricevuto il pallone da Schouten e spostandoselo sul sinistro ha trovato la buca d’angolo. Ma è destino che in quest’ultimo periodo la difesa dei campioni in carica sia destinata a prendere gol. L’autore del gol è stato Smans, bravissimo a infilare Benitez con un diagonale dopo un tunnel su Boscagli. Si chiude la gara con un risultato di misura e la soddisfazione per De Jong e compagni di passare la notte a -5 dall’Ajax, in attesa dei risultati di domani.