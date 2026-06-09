Mondiale, ecco le designazioni per le prime partite: c’è un po’ di Italia! Di Bello al VAR per Corea-Repubblica Ceca

Mondiale, ufficiali le prime designazioni delle partite: c’è anche un po’ Italia con Di Bello al VAR per Corea Repubblica Ceca

Il conto alla rovescia per il fischio d’inizio del Mondiale è ormai agli sgoccioli. Giovedì 11 giugno, alle 21:00, Messico–Sudafrica inaugurerà la competizione. La FIFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali delle prime quattro gare: il match d’apertura sarà affidato al brasiliano Wilton Sampaio, uno dei fischietti più esperti del panorama sudamericano, già protagonista con quattro direzioni nell’ultima edizione, tra cui il quarto di finale Inghilterra–Francia.

Corea del Sud–Repubblica Ceca

Nelle prime ore del 12 giugno, alle 4:00, scenderanno in campo Corea del Sud e Repubblica Ceca. La direzione di gara è stata assegnata all’egiziano Amin Mohamed, al debutto in un Mondiale ma con una lunga esperienza in Coppa d’Africa. In questa sfida ci sarà anche un tocco italiano: come supporto VAR è stato scelto Marco Di Bello.

Canada e USA aprono il loro Mondiale

Le altre due nazioni ospitanti, Canada e USA, debutteranno il 12 giugno. La squadra di Jessie Marsch affronterà la Bosnia‑Erzegovina alle 21:00, gara inaugurale del gruppo B (completato da Qatar e Svizzera). A dirigere l’incontro sarà l’argentino Facundo Tello, arbitro di grande esperienza e già protagonista a gennaio 2026 nel campionato arabo.

USA–Paraguay

La quarta designazione riguarda USA–Paraguay, in programma nella notte del 13 giugno alle 3:00. Il match sarà diretto dall’olandese Danny Makkelie, fischietto internazionale reduce da direzioni di altissimo livello come la semifinale di Champions League Atletico Madrid–Arsenal e il playoff Mondiale Italia–Irlanda del Nord.

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Arbitro: Wilton Sampaio

Primo assistente dell’arbitro: Bruno Pires

Secondo assistente dell’arbitro: Bruno Boschilia

Quarto uomo: Juan Gabriel Benitez

Riserva dell’assistente dell’arbitro: Eduardo Cardozo

VAR: Nicolas Gallo

Assistente VAR: Juan Lara

Supporto VAR: Jerome Brisard

COREA DEL SUD-REPUBBLICA CECA

Arbitro: Amin Mohamed

Primo assistente dell’arbitro: Mahmoud Abouelregal

Secondo assistente dell’arbitro: Ahmed Hossam Taha

Quarto uomo: Juan Calderon

Riserva dell’assistente dell’arbitro: Joan Carlos Mora

VAR: Mahmoud Ashour

Assistente VAR: Joe Dickerson

Supporto VAR: Marco Di Bello (ITA)

CANADA-BOSNIA ERZEGOVINA

Arbitro: Facundo Tello

Primo assistente dell’arbitro: Juan Pablo Belatti

Secondo assistente dell’arbitro: Gabruel Chade

Quarto uomo: Khalid Alturais

Riserva dell’assistente dell’arbitro: Mohamed Alabrakrv

VAR: Hernan Mastrangelo

Assistente VAR: Antonio Garcia

Supporto VAR: Tatiana Guzman



USA-PARAGUAY

Arbitro: Danny Makkelie

Primo assistente dell’arbitro: Hessel Steegstra

Secondo assistente dell’arbitro: Jan De Vries

Quarto uomo: Yusuke Araki

Riserva dell’assistente dell’arbitro: Jun Mihara

VAR: Carlos Del Cerro Grande

Assistente VAR: Dennis Higler

Supporto VAR: Khamis Almarri