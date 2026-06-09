Mondiali
Mondiale, ecco le designazioni per le prime partite: c’è un po’ di Italia! Di Bello al VAR per Corea-Repubblica Ceca
Mondiale, ufficiali le prime designazioni delle partite: c’è anche un po’ Italia con Di Bello al VAR per Corea Repubblica Ceca
Il conto alla rovescia per il fischio d’inizio del Mondiale è ormai agli sgoccioli. Giovedì 11 giugno, alle 21:00, Messico–Sudafrica inaugurerà la competizione. La FIFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali delle prime quattro gare: il match d’apertura sarà affidato al brasiliano Wilton Sampaio, uno dei fischietti più esperti del panorama sudamericano, già protagonista con quattro direzioni nell’ultima edizione, tra cui il quarto di finale Inghilterra–Francia.
Corea del Sud–Repubblica Ceca
Nelle prime ore del 12 giugno, alle 4:00, scenderanno in campo Corea del Sud e Repubblica Ceca. La direzione di gara è stata assegnata all’egiziano Amin Mohamed, al debutto in un Mondiale ma con una lunga esperienza in Coppa d’Africa. In questa sfida ci sarà anche un tocco italiano: come supporto VAR è stato scelto Marco Di Bello.
Canada e USA aprono il loro Mondiale
Le altre due nazioni ospitanti, Canada e USA, debutteranno il 12 giugno. La squadra di Jessie Marsch affronterà la Bosnia‑Erzegovina alle 21:00, gara inaugurale del gruppo B (completato da Qatar e Svizzera). A dirigere l’incontro sarà l’argentino Facundo Tello, arbitro di grande esperienza e già protagonista a gennaio 2026 nel campionato arabo.
USA–Paraguay
La quarta designazione riguarda USA–Paraguay, in programma nella notte del 13 giugno alle 3:00. Il match sarà diretto dall’olandese Danny Makkelie, fischietto internazionale reduce da direzioni di altissimo livello come la semifinale di Champions League Atletico Madrid–Arsenal e il playoff Mondiale Italia–Irlanda del Nord.
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Arbitro: Wilton Sampaio
Primo assistente dell’arbitro: Bruno Pires
Secondo assistente dell’arbitro: Bruno Boschilia
Quarto uomo: Juan Gabriel Benitez
Riserva dell’assistente dell’arbitro: Eduardo Cardozo
VAR: Nicolas Gallo
Assistente VAR: Juan Lara
Supporto VAR: Jerome Brisard
COREA DEL SUD-REPUBBLICA CECA
Arbitro: Amin Mohamed
Primo assistente dell’arbitro: Mahmoud Abouelregal
Secondo assistente dell’arbitro: Ahmed Hossam Taha
Quarto uomo: Juan Calderon
Riserva dell’assistente dell’arbitro: Joan Carlos Mora
VAR: Mahmoud Ashour
Assistente VAR: Joe Dickerson
Supporto VAR: Marco Di Bello (ITA)
CANADA-BOSNIA ERZEGOVINA
Arbitro: Facundo Tello
Primo assistente dell’arbitro: Juan Pablo Belatti
Secondo assistente dell’arbitro: Gabruel Chade
Quarto uomo: Khalid Alturais
Riserva dell’assistente dell’arbitro: Mohamed Alabrakrv
VAR: Hernan Mastrangelo
Assistente VAR: Antonio Garcia
Supporto VAR: Tatiana Guzman
USA-PARAGUAY
Arbitro: Danny Makkelie
Primo assistente dell’arbitro: Hessel Steegstra
Secondo assistente dell’arbitro: Jan De Vries
Quarto uomo: Yusuke Araki
Riserva dell’assistente dell’arbitro: Jun Mihara
VAR: Carlos Del Cerro Grande
Assistente VAR: Dennis Higler
Supporto VAR: Khamis Almarri