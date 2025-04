Calciomercato Juve, l'agente di Locatelli svela il futuro del capitano: «Ci sono state offerte, e la decisione sarà...»

Calciomercato Juve, Manuel Locatelli lascerà i bianconeri a fine stagione? Ecco le dichiarazioni dell’agente del calciatore

Stefano Castelnovo, agente di Manuel Locatelli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul calciomercato Juve e sul futuro del capitano. Ecco le parole riportate da JuventusNews24.

LOCATELLI MATURATO – «Manuel è un giocatore completo. Oltre al lavoro sporco che fa, è in grado di giocare sia corto che lungo. Tudor gli chiede di giocare anche lungo e lui è uno dei pochi giocatori in Italia che è in grado di farlo bene. Non è una questione di maturità, lui è nato con questa intelligenza. Può giocare in più ruoli, avendo dimostrato di saperlo fare a 3, a due, davanti alla difesa o da interno. Ha sempre fatto bene».

MERCATO – «In ogni sessione di mercato sono arrivati degli interessamenti per Manuel, ma è molto legato alla Juventus e non ha mai pensato ad altro che a questo. Ha più di 270 presenze in Serie A, più di 170 con la Juventus. Questa esperienza certamente si sente a mio parere e lui cerca di metterla a disposizione del gruppo, dentro e fuori dal campo».