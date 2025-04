Theo Hernandez, rottura totale con il Milan. I rossoneri lo cederanno per quella cifra nel caso in cui... - Calcio News 24

Theo Hernandez lascerà il Milan? Se dovesse esserci quell’esito il terzino rossonero verrà ceduto per quella cifra

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha le idee molte chiare per quanto concerne il futuro di Theo Hernandez: autore di una stagione al di sotto delle aspettative tra tante polemiche, poca continuità e una testa praticamente altrove.

Theo Hernandez se non dovesse arrivare in Europa, il ragazzo verrà venduto ad una cifra pari a 30 milioni di euro: una situazione che potrebbe essere il male minore per i rossoneri visto che si rischia di perderlo a parametro zero.