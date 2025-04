Torino, parla Cairo: «Col Verona reazione di rabbia. Riscatto Elmas e futuro Ricci? Vi dico la mia» – VIDEO

Torino, Urbano Cairo interviene dinanzi ai giornalisti dopo il match col Verona, dalla partita al rinnovo di Elmas e il futuro di Ricci, la video intervista

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Non può dirsi soddisfatto il Torino per il pareggio ottenuto questo pomeriggio tra le mura amiche contro il Verona, non lo è d’altronde – come facilmente prevedibile – nemmeno il presidente Urbano Cairo. Ai ragazzi di Paolo Vanoli non riesce il mezzo miracolo e dopo lo svantaggio iniziale a firma Sarr, la rimonta granata si strozza sul gol di Elmas poco dopo l’ora di gioco. 1-1 il risultato finale, come i punti che si portano a casa la formazione sabauda e quella scaligera.

Ai margini della gara valida per il turno 31 del campionato di Serie A il numero della società di Via Viotti si è confrontato in un ‘multilaterale’ con i giornalisti presenti. Dall’analisi della sfida al futuro di Ricci (accostato a Milan ed Inter in Italia, così come alle più importanti big in Europa), ma anche il riscatto di Elmas e tanto altro. Il video realizzato da CalcioNews24.

