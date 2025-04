Cairo dopo Torino Verona: «Reazione di rabbia, il rosso...»

Urbano Cairo mastica amaro dopo Torino Verona, ecco le dichiarazioni del numero uno granata, così parla il patron del Toro, l’intervista

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Mastica amaro Urbano Cairo all’uscita dallo Stadio Olimpico Grande Torino, il suo Toro avrebbe voluto (e dovuto) dare di più contro il Verona questo pomeriggio. E invece i ragazzi allenati da Paolo Vanoli non sono andati oltre l’1-1, completando solo in parte (a segno Elmas) la rimonta dopo il gol subito da Sarr. Sentiamo dunque le dichiarazioni del numero uno del club di Via Viotti ai margini della gara. Queste le dichiarazioni raccolte da CalcioNews24.

Le parole di Urbano Cairo dopo Torino Verona:

Un commento presidente Cairo su Torino Verona?

«Sono un po’ dispiaciuto, speravo meglio, soprattutto nel primo tempo. Succede a volte. Una partita veramente che era nata per non essere vinta. Primo tempo così così, nel secondo tempo sbagli il rigore, prendi quel gol, poi l’espulsione di Ricci…»

Gol di Elmas?

«Un gol che ti fa dire ‘Ma come è possibile?’ Abbiamo un rigore, lo sbagliamo, prendiamo un gol del genere…sembra quasi una cosa rabbiosa di un giocatore di grande…grande qualità».

Riscattiamo Elmas? (chiede un tifoso, ndr)

«Assolutamente sì. Ci proviamo a riscattarlo, cercheremo di fare del nostro meglio»

Per il riscatto di Elmas è prematuro?

«No, finiremo prima il campionato e dopo vedremo»

Ricci (accostato a Inter e Milan) possibile tenerlo?

«Guarda…io di mercato oggi non voglio parlare. Parlo volentieri della partita, ma di mercato al momento giusto. Aspettiamo, abbiamo una finestra di mercato dal primo al dieci giugno».

Bene la reazione…

«La reazione è stata sicuramente rabbiosa, poi si è provato a fare il secondo gol, che però non è arrivato. L’espulsione di Ricci ha complicato, ma anche in quella situazione abbiamo avuto qualche situazione favorevole. Però è andata così»