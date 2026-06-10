Barcellona rinuncia a Rashford, Sancho lascia lo United: il mercato italiano fiuta le opportunità

Rashford non viene riscattato dal Barcellona, il Manchester United saluta Sancho: doppia occasione per la Serie A

Due storie diverse, ma sorprendentemente parallele. Jadon Sancho e Marcus Rashford tornano a occupare le prime pagine del mercato estivo: uno era cercato da mezza Europa e oggi è senza squadra, l’altro sembrava aver trovato una nuova casa in Spagna prima di vedere sfumare tutto. Due percorsi che si intrecciano e che, per motivi differenti, possono riportarli nel mirino della Serie A.

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Rashford, il Barça si tira indietro: ora torna allo United

Il Barcellona ha deciso di non esercitare il riscatto da 30 milioni fissato con il Manchester United, nonostante una stagione da rilancio per Rashford: 14 gol e 14 assist in 49 partite. Troppo alta, secondo i blaugrana, la cifra pattuita.

L’attaccante classe 1997 rientra così allo United, con cui ha contratto fino al 2028. Ma restare non è scontato. La guida tecnica è cambiata e in panchina ora c’è Michael Carrick, grande estimatore del giocatore. Tuttavia, l’affollamento offensivo potrebbe spingere società e calciatore a valutare una nuova cessione.

Il Barcellona resta alla finestra, pronto a tornare alla carica se lo United aprirà a condizioni più morbide. In Italia, invece, la pista è complessa per Milan e Juventus, fuori dalla Champions. Più percorribile per la Roma, che sogna un colpo di livello e segue con forza Mason Greenwood, e per il Napoli se dovessero partire Lukaku e Lucca.

Due ostacoli pesanti:

il Mondiale , che può far lievitare il prezzo;

, che può far lievitare il prezzo; l’ingaggio, oltre 15 milioni lordi, anche se Rashford ha già dimostrato flessibilità accettando un taglio del 15% per favorire il Barça.

Sancho, un anno dopo è senza squadra

Il secondo volto di questa estate è quello di Sancho, che solo dodici mesi fa era nel mirino di mezza Europa, con Juventus e Roma pronte a trattare. Oggi, invece, è ufficialmente svincolato.

Il prestito all’Aston Villa non ha prodotto la rinascita sperata: 39 presenze e un solo gol, seppur decisivo in Europa League contro il Fenerbahce. Troppo poco per convincere il Manchester United a puntare ancora su di lui. Il club ha annunciato la separazione al termine del contratto, fissato al 30 giugno.

Chi può prenderlo?

A 26 anni, Sancho cerca una nuova sfida. Il Borussia Dortmund è intrigato dall’idea di riportarlo in Germania, mentre diversi club di Premier monitorano la situazione.

E poi c’è la Serie A, che Sancho ha sfiorato più volte senza mai toccare. La Champions non è un requisito imprescindibile, e questo apre scenari per Roma, Juventus e Milan.

In rossonero è tutto in evoluzione, tra nuovo allenatore e nuova dirigenza.

In bianconero la linea tecnica è chiara con Spalletti, ma le priorità sono altre.

Sul fondo restano le opzioni più ricche: Turchia e Arabia Saudita, pronte a mettere sul tavolo ingaggi molto elevati.