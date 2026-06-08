Douglas Luiz alla Juve merita una seconda chance! Spalletti, provalo! – VIDEO di Andrea Bargione

Douglas Luiz, questa è un’occasione da non sprecare: perché la Juventus la prossima stagione deve dargli una seconda chance

Douglas Luiz torna alla Juventus dopo il prestito all’Aston Villa. Non per caso, non per inerzia: perché qualcuno, a Torino, ha iniziato a chiedersi se non sia arrivato il momento di testarlo davvero invece di considerarlo solo una voce di bilancio.

L’Aston Villa ha già comunicato che non eserciterà il diritto di riscatto da circa 25 milioni: il brasiliano rientrerà alla Continassa, con un futuro tutto da scrivere.

Parliamo di un centrocampista nel pieno della maturità calcistica: classe 1998, 28 anni, formato in Premier League, oltre 200 presenze e una carriera costruita tra intensità, aggressività e qualità palla al piede.

Non è il classico regista statico: Douglas Luiz è un interno moderno, capace di giocare da mezzala o da play basso, con buona capacità di uscire dalla pressione e di calciare da fuori.

Luciano Spalletti non sarebbe contrario a una seconda chance: il tecnico vede in lui un possibile regista da testare in ritiro, soprattutto in un’estate in cui la Juventus dovrà fare i conti con risorse limitate e un appeal ridotto dall’assenza di Champions League.

Dall’altra parte, però, la dirigenza (con Damien Comolli in prima linea) guarda ai numeri: cartellino ancora valorizzabile, ingaggio importante, necessità di fare cassa. Per molti, Douglas Luiz è il profilo “giusto” da sacrificare per finanziare il resto del mercato.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ed è qui che nasce la domanda: perché non provarlo davvero, almeno una volta, al centro del progetto? In un contesto in cui alternative come Koopmeiners, ad esempio, non hanno convinto mai, avere già in casa un centrocampista con esperienza europea e margini di rilancio non è un dettaglio.

Spalletti, per storia e filosofia, è uno che i centrocampisti li migliora. Douglas Luiz, per età e caratteristiche, è ancora in tempo per cambiare la narrazione sulla sua avventura bianconera. La vera scelta, adesso, è capire se la Juventus voglia solo incassare… o finalmente scommettere su Douglas Luiz.