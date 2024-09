Calendario Liga 2024/2025: partite, risultati, classifica

La Liga spagnola, denominata La Liga EA Sports per motivi di sponsorizzazione, apre ufficialmente i battenti nella settimana di Ferragosto, come la Premier League e la Serie A, con la 1ª giornata del nuovo torneo. Calendario Liga 2024/2025: Barcellona, Atletico Madrid, Girona e le altre 16 squadre lanciano la sfida al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che lo scorso anno si è aggiudicato il 36° titolo di Campione di Spagna della sua storia.

I Blancos, rinforzati in questa stagione dall’arrivo della stella francese Kylian Mbappé, hanno preceduto in classifica di 10 punti il Barcellona, di 14 il Girona e di ben 19 lunghezze i rivali colchoneros dell’Atletico.

La Liga 2024/2025 comincia giovedì 15 agosto 2024, con i primi anticipi della 1ª giornata, e terminerà domenica 25 maggio 2025 con le gare dell’ultima giornata.

La Liga ha osservato una pausa natalizia dal 20 dicembre al 2 gennaio 2023, e le squadre torneranno in campo il 5 e il 6 gennaio.

Quando inizia La Liga 2023/2024?

Giovedì 15 agosto 2024

Soste

Come accade di consueto, il massimo campionato spagnolo osserverà delle soste in occasione degli impegni delle Nazionali e per le festività natalizie.

Soste per le Nazionali

2-10 settembre;

7-15 ottobre;

11-19 novembre;

17-25 marzo.

Pausa natalizia

da lunedì 23 dicembre a venerdì 10 gennaio.

Quando finisce La Liga 2023/2024?

Domenica 25 maggio 2023

I big match

Il primo Clasico fra Real Madrid e Barcellona si gioca al Bernabeu all’11ª giornata, nel weekend del 26-27 ottobre 2024.

Il secondo confronto fra le due regine di Spagna si disputerà invece nella 35ª giornata, nel weekend dell’11 maggio. Probabilmente sarà il primo Clasico nel nuovo ristrutturato Camp Nou, e potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato spagnolo.

Per quanto riguarda le altre sfide di cartello, il primo derby di Madrid fra Atletico e Real è in programma nel weekend del 28-29 settembre in occasione dell’8ª giornata della Liga e si disputerà nel Wanda Metropolitano.

Nel girone di ritorno i due club capitolini si affronteranno invece nella 23ª giornata al Bernabeu nel weekend dell’8-9 febbraio allo Stadio Santiago Bernabeu.

L’andata del derby andaluso fra Betis e Siviglia si disputerà nella 9ª giornata nel weekend del 5-6 ottobre, mentre il ritorno è previsto nella 29ª giornata, il 29 o il 30 marzo.

Infine il derby basco fra Athletic Bilbao e Real Sociedad vivrà la sfida di andata al San Mamés nella 14ª giornata il 23 o 24 novembre, e quella di ritorno all’Anoeta nella 34ª giornata il 3 o il 4 maggio.

Le squadre

Alla Liga 2024/2025 partecipano le 17 squadre che hanno mantenuto la categoria nella scorsa stagione e le tre neopromosse dalla Segunda División

ALAVÉS (10° nella Liga 2023/2024);

(10° nella Liga 2023/2024); ATHLETIC BILBAO (5° nella Liga 2023/2024);

(5° nella Liga 2023/2024); BARCELLONA (2° nella Liga 2023/2024);

(2° nella Liga 2023/2024); BETIS (7° nella Liga 2023/2024);

(7° nella Liga 2023/2024); CELTA VIGO (13° nella Liga 2023/2024);

(13° nella Liga 2023/2024); ESPANYOL (4° nella Segunda División 2022/2023, promosso nella Liga attraverso i playoff);

(4° nella Segunda División 2022/2023, promosso nella Liga attraverso i playoff); GETAFE (12° nella Liga 2023/2024);

(12° nella Liga 2023/2024); GIRONA (3° nella Liga 2023/2024);

(3° nella Liga 2023/2024); LAS PALMAS (16° nella Liga 2023/2024);

(16° nella Liga 2023/2024); LEGANÉS (2° nella Segunda División 2023/2024, promosso nella Liga);

(2° nella Segunda División 2023/2024, promosso nella Liga); MAIORCA (15° nella Liga 2023/2024);

(15° nella Liga 2023/2024); OSASUNA (11° nella Liga 2023/2024);

(11° nella Liga 2023/2024); RAYO VALLECANO (17° nella Liga 2023/2024);

(17° nella Liga 2023/2024); REAL MADRID (1° nella Liga 2023/2024, campione di Spagna in carica);

(1° nella Liga 2023/2024, campione di Spagna in carica); REAL SOCIEDAD (6° nella Liga 2023/2024);

(6° nella Liga 2023/2024); VALLADOLID (1° nella Segunda División 2023/2024, promosso nella Liga);

(1° nella Segunda División 2023/2024, promosso nella Liga); SIVIGLIA (14° nella Liga 2023/2024);

(14° nella Liga 2023/2024); VALENCIA (9° nella Liga 2023/2024);

(9° nella Liga 2023/2024); VILLARREAL (8° nella Liga 2023/2024).

Dove vedere la Liga 2024/25 in tv e streaming

Il massimo campionato spagnolo è trasmesso in esclusiva in Italia da DAZN fino al 2029 ed è visibile in diretta streaming sia sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l’applicazione, e sui televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, ad un decoder Sky Q oppure a dispositivi come Amazon Fire TV e Google Chromecast.

La Liga EA Sport è visibile con DAZN anche su piattaforma TIM Vision e sui dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Calendario Liga 2024/2025: le 38 giornate

Il sorteggio del Calendario della Liga 2024/2025 si è svolto con ampio anticipo martedì 18 giugno 2024. Anche il massimo campionato spagnolo ha adottato il format asimmetrico, le giornate del girone di ritorno avranno un ordine diverso rispetto a quelle del girone di andata.

1ª GIORNATA (15-19 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Giovedì 15 agosto 19.00 ATHLETIC BILBAO-GETAFE 1-1 [27′ Sanchet (A), 64′ Uche (G)] Giovedì 15 agosto 21.30 BETIS-GIRONA 1-1 [6′ Marc Bartra (B), 72′ Misehouy (G)] Venerdì 16 agosto 19.00 CELTA VIGO-ALAVÉS 2-1 [17′ Kike García (A), 66′ Swedberg (C), 84′ Iago Aspas (C)] Venerdì 16 agosto 21.30 LAS PALMAS-SIVIGLIA 2-2 [25′ aut. Alex Suárez (S), 42′ aut. Nianzou (L), 61′ Juanlu Sánchez (S), 71′ Sandro (L)] Sabato 17 agosto 19.00 OSASUNA-LEGANÉS 1-1 [22′ Juan Cruz (L), 79′ aut. Juan Soriano (O)] Sabato 17 agosto 21.30 VALENCIA-BARCELLONA 1-2 [44′ Hugo Duro (V), 45′ + 5, 49′ rig. Lewandowski (B)] Domenica 18 agosto 19.00 REAL SOCIEDAD-RAYO VALLECANO 1-0 [67′ De Frutos (RA), 84′ Sergio Camello (RA), 90′ + 8 Zubimendi (RE)] Domenica 18 agosto 21.30 MAIORCA-REAL MADRID 1-1 [13′ Rodrygo (R), 53′ Muriqi (M)] Lunedì 19 agosto 19.00 VALLADOLID-ESPANYOL 1-0 [23′ Raúl Moro] Lunedì 19 agosto 21.30 VILLARREAL-ATLETICO MADRID 2-2 [18′ Danjuma (V), 20′ M. Llorente (A), 37′ aut. Koke (V), 45′ + 5 Sørloth (A)]

2ª GIORNATA (23-25 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 23 agosto 19.00 CELTA VIGO-VALENCIA 3-1 [15′ Diego López (V), 22′ Óscar Mingueza (C), 27′ Iago Aspas (C), 60′ Fran Beltrán (C)] Venerdì 23 agosto 21.30 SIVIGLIA-VILLARREAL 1-2 [2′ Danjuma (V), 45′ + 6 Lukebakio (S), 90′ + 5 Ayoze Pérez (V)] Sabato 24 agosto 17.00 OSASUNA-MAIORCA 1-0 [55′ Raúl García] Sabato 24 agosto 19.00 BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO 2-1 [24′ Yamal (B), 42′ rig. Sancet (A), 75′ Lewandowski (B)] Sabato 24 agosto 21.30 ESPANYOL-REAL SOCIEDAD 0-1 [80′ Kubo] Sabato 24 agosto 21.30 GETAFE-RAYO VALLECANO 0-0 Domenica 25 agosto 17.00 REAL MADRID-VALLADOLID 3-0 [50′ Valverde, 88′ Brahim Díaz, 90′ + 6 Endrick] Domenica 25 agosto 19.00 LEGANÉS-LAS PALMAS 2-1 [71′ Juan Cruz (LE), 85′ Franquesa (LE), 90′ + 3 Sandro (LA)] Domenica 25 agosto 19.15 ALAVÉS-BETIS 0-0 Domenica 25 agosto 21.30 ATLETICO MADRID-GIRONA 3-0 [39′ Griezmann, 48′ M. Llorente, 90′ + 4 Koke]

3ª GIORNATA (26-29 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Lunedì 26 agosto 21.30 VILLARREAL-CELTA VIGO 4-3 [12′ Borja Iglesias (C), 31′ Sergi Cardona (V), 31′ Óscar Mingueza (C), 60′ Barry (V), 64′ aut. Jailson (V), 80′ Starfelt (C), 90′ + 10 Dani Parejo (V)] Martedì 27 agosto 19.00 MAIORCA-SIVIGLIA 0-0 Martedì 27 agosto 21.30 RAYO VALLECANO-BARCELLONA 1-2 [9′ Unai López (R), 60′ Pedri (B), 82′ Dani Olmo (B)] Mercoledì 28 agosto 17.00 BETIS-GETAFE Gara rinviata Mercoledì 28 agosto 19.00 VALLADOLID-LEGANÉS 0-0 Mercoledì 28 agosto 19.00 ATHLETIC BILBAO-VALENCIA 1-0 [45′ Prados] Mercoledì 28 agosto 21.30 ATLETICO MADRID-ESPANYOL 0-0 Mercoledì 28 agosto 21.30 REAL SOCIEDAD-ALAVÉS 1-2 [32′ Brais Méndez (R), 45′ + 5 rig. Villalibre (A), 77′ Toni Martínez (A)] Giovedì 29 agosto 19.00 GIRONA-OSASUNA 4-0 [34′ Gil, 53′ Tsygankov, 56′ Abel Ruiz, 90′ Stuani] Giovedì 29 agosto 21.30 LAS PALMAS-REAL MADRID 1-1 [5′ Alberto Moleiro (L), 69′ rig. Vinícius Júnior (R)]

4ª GIORNATA (31 agosto-1 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 31 agosto 17.00 BARCELLONA-VALLADOLID – Sabato 31 agosto 19.00 ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID – Sabato 31 agosto 19.15 ESPANYOL-RAYO VALLECANO – Sabato 31 agosto 21.30 VALENCIA-VILLARREAL – Sabato 31 agosto 21.30 LEGANÉS-MAIORCA – Domenica 1 settembre 17.00 OSASUNA-CELTA VIGO – Domenica 1 settembre 17.00 ALAVÉS-LAS PALMAS – Domenica 1 settembre 19.00 SIVIGLIA-GIRONA – Domenica 1 settembre 19.15 GETAFE-REAL SOCIEDAD – Domenica 1 settembre 21.30 REAL MADRID-BETIS –

CLASSIFICA LIGA 2024/2025

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Barcellona 3 3 0 0 6 3 +3 9 2. Villarreal 3 2 1 0 8 6 +2 7 3. Celta Vigo 3 2 0 1 8 6 +2 6 4. Atletico Madrid 3 1 2 0 5 2 +3 5 5. Real Madrid 3 1 2 0 5 2 +3 5 6. Leganés 3 1 2 0 3 2 +1 5 7. Girona 3 1 1 1 5 4 +1 4 8. Rayo Vallecano 3 1 1 1 3 3 0 4 9. Athletic Bilbao 3 1 1 1 3 3 0 4 10. Alavés 3 1 1 1 3 3 0 4 11. Valladolid 3 1 1 1 1 3 -2 4 12. Osasuna 3 1 1 1 2 5 -3 4 13. Real Sociedad 3 1 0 2 3 4 -1 3 14. Getafe 2 0 2 0 1 1 0 2 15. Betis 2 0 2 0 1 1 0 2 16. Las Palmas 3 0 2 1 4 5 -1 2 17. Siviglia 3 0 2 1 3 4 -1 2 18. Maiorca 3 0 2 1 1 2 -1 2 19. Espanyol 3 0 1 2 0 2 -2 1 20. Valencia 3 0 0 3 2 6 -4 0

LEGENDA

VERDE SCURO = Campione di Spagna

VERDE CHIARO = Altre qualificate in Champions League

BLU = Qualificate in Europa League

CELESTE = Qualificata in Conference League