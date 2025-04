Clamoroso Southampton, la decisione a sorpresa di Juric dopo la retrocessione in Championship

Arriva un po’ a sorpresa la decisione di Ivan Juric di lasciare la panchina del Southampton, appena retrocesso aritmeticamente in Championship dalla Premier League.

Il tecnico, ex di Roma, Torino e Genoa, lascia dopo soli 5 mesi il campionato inglese al termine a 7 giornate dal termine del campionato, con l’ufficialità della retrocessione dei Saints.

Una retrocessione da record, seppur negativo, per la squadra biancorossa, che dopo 31 giornate è la squadra a raggiungere con maggior anticipo questo esito, “grazie” ai soli 10 punti sin qui conquistati in campionato.

Quello del minor numero di punti in stagione è anche il secondo record che il Southampton potrebbe raggiungere, se nelle restanti 7 giornate non dovesse conquistare più di un punto che permetterebbe di eguagliare gli 11 totali del Derby del 2007-2008. Con 89 gol, infine, il Southampton è a soli 15 reti dal maggior numero di gol subiti in una stagione in Premier League.