Alisson, rientro incerto: continua il recupero dopo la commozione celebrale. Le parole di Slot sul brasiliano

Prosegue il monitoraggio del recupero graduale del portiere del Liverpool Alisson Backer. Il numero uno dei Reds, infatti, attualmente sta rispettando e linee guida sulle commozioni cerebrali a seguito della botta subita con il Brasile il mese scorso nel match contro la Colombia e che lo sta costringendo a rimanere fuori, come successo sia nel derby contro l’Everton che nell’ultima sconfitta contro il Fulham dei suoi.

A seguito del 3-2 subito a Craven Cottage, Arne Slot, tecnico del Liveropool, ha parlato alla BBC Sport aggiornando pubblico e tifosi sui tempi di recupero ancora incerti di Alisson:

«Non ha ancora superato il protocollo sulle commozioni cerebrali ma manca ancora una settimana alla prossima partita, quindi questo ci dà un po’ di tempo. Finché non riceve l’ok non può tornare in porta. Lo vorrebbe tanto, ma il protocollo è il protocollo».