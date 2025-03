"O capitano mio capitano". Marten De Roon compie 34 anni, e dalla sua ha un altro record importante con l'Atalanta - Calcio News 24

Marten De Roon, fresco di compleanno, si prepara alla gara contro la Fiorentina: nel mezzo un dato non indifferente per il capitano dell’Atalanta

Marten De Roon oggi compie 34 anni e definire il capitano dell’Atalanta come una vera e propria leggenda è oggettivo: ovviamente con tanti record raggiunti, anche dal punto di vista realizzativo.

Il centrocampista olandese sta facendo la sua miglior stagione realizzativa con l’Atalanta: 4 reti nel 2024/2025 (Genoa, Verona, Roma e Juventus). Ottavo posto in graduatoria tra i mediani della Serie A, e per rapporto tiri in porta/goal: da due anni la media è perfetta (quest’anno 4 conclusioni, 4 goal) e dal 2021/2022 non scende mai sotto lo 0,60 (un tiro su due finisce in goal).