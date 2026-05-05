Locatelli parla chiaro: «Champions? Bisogna vincere le partite senza parlare troppo. Ammonizione? Di solito non parlo di arbitri ma non può darmi quel giallo lì» – VIDEO

Locatelli: «Champions? Bisogna vincere le partite senza parlare troppo. Ammonizione? Di solito non parlo di arbitri ma…»

(Inviato all’Allianz Stadium) – All’Allianz Stadium è andata in scena la presentazione di Stories of Strength, il documentario che segna la terza stagione dell’omonimo progetto nato nel 2023 con l’obiettivo di abbattere lo stigma legato alla salute mentale e promuovere dialogo e condivisione. All’evento ha preso parte anche il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, che al termine della serata ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di JuventusNews24.

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COSA MI HA LASCIATO QUESTO EVENTO? – «E’ stato veramente molto emozionante. Spesso le persone ci vedono come degli idoli, degli esempi, ma tante volte loro sono i nostri primi esempi. Molte volte le persone ci scrivono e noi li leggiamo, ma quando vedi delle persone, le tocchi con mano e senti quello che hanno da dirti guardandoti negli occhi è una cosa che ti entra dentro. Siamo dei privilegiati, abbiamo la responsabilità anche per queste persone. oggi devo dire grazie a loro, mi sono emozionato e per me sono degli esempi da seguire».

QUESTE EMOZIONI IMPORTANTI ANCHE DA TRASMETTERE IN CAMPO AI COMPAGNI PER LE PROSSIME SFIDE, A PARTIRE DAL LECCE – «Chiaramente, sappiamo le responsabilità che ci sono nel giocare nella Juve, per questi tifosi e per tutti gli altri milioni di persone che ci tifano. Noi ce lo ricordiamo sempre perché giocare qui è un’altra cosa. Sappiamo che dipende tutto da noi per andare in Champions League e questa deve essere la base. Bisogna vincere le partite senza parlare troppo, senza fare troppi calcoli. Bisogna vincere le partite per andare in Champions League».

CALENDARIO – «Arrivati a questo momento della stagione ogni partita è difficile. Sappiamo che col Lecce sarà difficile ma non ci sono alibi né scuse, noi bisogna vincere perché siamo la Juve e perché per andare in Champions devi vincere, non devi guardare le altre, devi pensare a te, al tuo percorso e a quello che devi raggiungere».

QUANTO PESA IL GIALLO E LA DIFFIDA? – «Tantissimo, mi sono arrabbiato. Di solito non parlo di arbitri, non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. Ho sbagliato perché dopo ero nervoso, ed esserlo non aiuta la squadra, ma è una cosa a cui ho pensato perché non simulo e non si può simulare col Var. E’n un giallo che non mi deve dare. Ma questo è il calcio, si accetta. Dovrò stare più attento».

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