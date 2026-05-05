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Calciomercato

Curtis Jones Inter, apertura totale ai nerazzurri! Romano fa sognare i tifosi: «Voleva venire già a gennaio»

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1 settimana ago

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Curtis Jones Inter, apertura totale del centrocampista del Liverpool ai nerazzurri! Romano fa sognare i tifosi: «Voleva venire già a gennaio»

Curtis Jones Inter, pista da monitorare per il mercato estivo. Secondo Fabrizio Romano, il centrocampista inglese del Liverpool, in scadenza nel 2027, avrebbe dato piena apertura al trasferimento in Italia e avrebbe già gradito la destinazione nerazzurra a gennaio.

L’Inter resta interessata, ma sarà decisiva la valutazione fissata dal Liverpool. L’aspetto economico determinerà i margini dell’operazione nelle prossime settimane.

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PAROLE – «Curtis Jones, il discorso è legato alla valutazione. Lui ha dato apertura totale all’Inter e gradirebbe venire a giocare in Italia. Voleva l’Inter già a gennaio, quest’estate dovrà essere il Liverpool a fare il prezzo, anche se il contratto scade fra un anno. L’Inter c’è, così come altre squadre, ma l’apertura del calciatore è un fattore importante. Quello economico dovrà fare il resto. L’asse Liverpool-Milano sarà da monitorare nelle prossime settimane».

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