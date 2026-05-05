Mercato Milan: perché i rossoneri sono in vantaggio nella corsa a Leon Goretzka. Cosa farà la differenza per il suo arrivo in Serie A

Mercato Milan: si accende la corsa per Leon Goretzka, i rossoneri sono in vantaggio per questo motivo. Cosa sta succedendo

Il matrimonio professionale tra Leon Goretzka e il Bayern Monaco è ormai giunto ai titoli di coda. Al termine dell’attuale stagione sportiva, il centrocampista classe 1995 saluterà ufficialmente la Baviera per intraprendere un nuovo percorso professionale. Il club tedesco ha infatti confermato che il giocatore non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno, liberandosi così a parametro zero.

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Questa separazione rappresenta una delle più ghiotte occasioni di calciomercato in vista della sessione estiva, scatenando l’inevitabile interesse di numerosi top club europei, pronti ad assicurarsi un rinforzo di caratura mondiale. In questa accesa corsa internazionale, spicca il forte attivismo del Milan, attualmente in pole position per accaparrarsi le prestazioni del mediano tedesco.

Il vantaggio del Milan sulle big di Serie A

La dirigenza rossonera non ha perso tempo. Il Diavolo ha già avviato i primi concreti contatti con l’entourage del giocatore, muovendosi con largo anticipo rispetto alle dirette concorrenti italiane. Al momento, questa tempestività ha garantito al Milan un netto vantaggio sulle altre big di Serie A.

L’Inter aveva effettuato un sondaggio esplorativo lo scorso gennaio, valutando l’idea di impostare una trattativa per l’estate, ma i discorsi non sono mai stati realmente approfonditi. La Juventus si è limitata per ora a prendere semplici informazioni, mentre il Napoli di De Laurentiis sta monitorando la situazione a distanza, in attesa di capire se farsi o meno avanti. Per i rossoneri, però, esiste uno snodo cruciale: un fattore determinante per la scelta definitiva del centrocampista sarà l’eventuale qualificazione in Champions League, un palcoscenico che Goretzka ritiene imprescindibile.

La concorrenza estera: dall’Arsenal all’Atletico Madrid

La pista che porta in Italia, seppur molto calda, non è ovviamente l’unica a disposizione del giocatore. Alla finestra ci sono blasonate pretendenti della Premier League. Su tutte spicca l’Arsenal, che ha già inserito il tedesco nella propria lista dei desideri. Anche dalla Liga spagnola sono giunti segnali, con l’Atletico Madrid che ha registrato qualche abboccamento nelle scorse settimane.

Nonostante le insidie provenienti dall’estero, ciò che filtra dagli ambienti di mercato ribadisce che il Milan risulta essere la società più convinta ad andare avanti nella trattativa. I dialoghi proseguiranno ininterrottamente nelle prossime settimane: Goretzka, prima di compiere il grande passo, desidera avere tutte le proposte sul tavolo per poter prendere una decisione definitiva sul suo futuro senza alcuna fretta.