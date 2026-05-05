Mercato Roma: sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio, il retroscena di Gasperini conferma tutto. Ecco cosa è successo

Mercato Roma: Pisilli poteva partire a gennaio, il retroscena svelato Gasperini conferma quanto sarebbe potuto accadere

Il posticipo della 35a giornata di campionato ha confermato il momento d’oro della Roma e sancito la definitiva consacrazione di Nicolò Pisilli. Il talentuoso centrocampista classe 2004, rivelazione assoluta della seconda parte di stagione, è stato tra i protagonisti indiscussi nel netto 4-0 contro la Fiorentina. Per il gioiello cresciuto nel vivaio giallorosso è arrivata una prestazione da incorniciare, arricchita da un gol e assist. Con questo sigillo, Pisilli ha raggiunto quota quattro reti stagionali: si tratta della sua seconda marcatura in Serie A, che si somma ai due preziosi centri già realizzati in Europa League.

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Le dichiarazioni di Gasperini e il retroscena

A blindare il futuro del giovane talento nella Capitale è stato l’allenatore Gian Piero Gasperini, che ne ha fatto un perno fondamentale delle sue rotazioni. Intervistato ai microfoni di Dazn nel post partita, il tecnico giallorosso ha elogiato il ragazzo svelando un interessante retroscena: “Ha sempre avuto doti importanti, è un ragazzo giovane, non aveva una definizione di ruolo e giocava pur dimostrando doti valide“.

L’allenatore ha poi esaltato l’incredibile evoluzione del giocatore negli ultimi mesi: “C’è stata maturazione su tutti gli aspetti, è affidabile e duttile, sta acquisendo una visione di gioco e capacità tattica importante. Si parlava a dicembre che dovesse andar via, per fortuna sono riuscito a trattenerlo e da lì è stato spesso determinante”.

La sliding door di mercato con il Genoa

Eppure, la carriera del centrocampista avrebbe potuto prendere una piega totalmente diversa. Durante la sessione di mercato di gennaio, infatti, il trasferimento al Genoa sembrava a un passo. L’attuale tecnico rossoblù, Daniele De Rossi, aveva espressamente richiesto alla dirigenza ligure due giocatori da lui ben conosciuti per rinforzare la squadra: Tommaso Baldanzi e lo stesso Pisilli.

Le due società intavolarono una fitta trattativa, con la Roma che cercò persino di inserire nell’affare il cartellino di Frendrup. Alla fine, i dialoghi portarono a una fumata bianca solo per Baldanzi, trasferitosi sotto la Lanterna in prestito con diritto di riscatto, mentre il giovane Lorenzo Venturino compì il percorso inverso approdando nella Capitale con la medesima formula. Una vera e propria sliding door del calciomercato che ha trattenuto Pisilli a Roma, trasformandolo nell’arma in più della formazione di Gasperini.