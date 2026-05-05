Lazio, Rovella is back: Sarri sorride, c’è una strategia precisa ora per il regista biancoceleste. Il piano del club

Lazio, Rovella è tornato in campo contro la Cremonese e ora il club biancoceleste ha in mente questo piano per il finale di stagione

La Lazio può finalmente sorridere: il rientro di Nicolò Rovella avviene esattamente nel momento cruciale e più delicato dell’intera stagione agonistica. Come evidenziato dalle pagine del Corriere dello Sport, il ritorno in campo del talentuoso centrocampista allo stadio Zini rappresenta una boccata d’ossigeno vitale per il tecnico Maurizio Sarri, che può riabbracciare una delle pedine fondamentali del suo scacchiere tattico dopo mesi di grande sofferenza fisica.

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La fine di un calvario: dalla pubalgia alla frattura

Il percorso clinico del regista biancoceleste è stato estremamente travagliato. Prima i fastidiosi problemi legati alla pubalgia affrontati nella prima parte dell’annata, poi la grave frattura scomposta della clavicola destra, un infortunio severo che sembrava destinato a far calare anticipatamente il sipario sul suo campionato. Tuttavia, la straordinaria voglia di tornare ha spinto il giocatore a bruciare le tappe e a rendersi disponibile prima del previsto.

L’impatto contro la Cremonese e il piano tattico

Contro la Cremonese è scoccata l’ora del ritorno ufficiale sul rettangolo verde. Nel prezioso spezzone di gara disputato, Rovella ha immediatamente lanciato segnali molto incoraggianti: il suo ingresso dalla panchina ha permesso alla squadra capitolina di ritrovare il giusto ordine geometrico e la necessaria intensità tattica per gestire la rimonta. L’impiego contro i grigiorossi, infatti, rientra in un preciso piano di recupero. L’allenatore gli aveva garantito minuti nelle gambe per fargli riassaporare il campo e avvicinarlo, con la giusta gradualità, alla forma migliore in vista della prestigiosa finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio.

L’Inter nel mirino per la condizione perfetta

L’ambiente laziale ha accolto questo rientro con enorme soddisfazione, consapevole di quanto la rosa abbia patito la sua prolungata assenza nelle rotazioni a metà campo. Il rodaggio lombardo è solo il primo passo di questo delicato rush conclusivo. Adesso il regista dovrà forzatamente aumentare il minutaggio e ritrovare la brillantezza perduta, a partire già dal prossimo e severo impegno di campionato contro l’Inter. L’obiettivo finale è limpido: presentarsi al top della condizione fisica per l’ultimo atto del trofeo nazionale. Per la Lazio, riavere il proprio metronomo può davvero spostare gli equilibri della stagione.