Giudice Sportivo Serie A: una giornata di squalifica per Tomori, due per il ds Sogliano! Le decisioni dopo la 35ª giornata

Giudice Sportivo Serie A: le decisioni e i provvedimenti dopo la 35ª giornata del campionato 2025/26

Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, ha diramato i provvedimenti disciplinari ufficiali al termine delle gare valide per la sedicesima giornata di ritorno (disputate tra l’1 e il 4 maggio 2026) del campionato di Serie A. L’ultimo bollettino porta con sé diverse sanzioni rilevanti che incidono su calciatori, staff tecnico e società.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Squalificati Serie A: out Tomori, Fadera e altri due

Per quanto concerne i calciatori espulsi sul terreno di gioco, spicca la squalifica per una giornata inflitta al difensore del Milan, Fikayo Tomori, sanzionato dal direttore di gara con una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Tra i calciatori non espulsi direttamente, ma fermati dal Giudice Sportivo per aver raggiunto il limite di cartellini, figurano tre nomi:

Alieu Fadera ( Sassuolo ): squalificato per un turno e punito con un’ammenda di 2.000 euro per aver simulato un fallo in area di rigore avversaria (quinta sanzione).

( ): squalificato per un turno e punito con un’ammenda di 2.000 euro per aver simulato un fallo in area di rigore avversaria (quinta sanzione). Christian Kabasele ( Udinese ): fermato per un turno a causa di un comportamento scorretto (quinta sanzione).

( ): fermato per un turno a causa di un comportamento scorretto (quinta sanzione). Jacobo Ramon (Como): un turno di stop per comportamento scorretto (decima sanzione).

Sempre in tema di simulazione in area di rigore, scattano sanzioni pecuniarie anche per Manuel Locatelli della Juventus (ammonito, diffidato e multato di 2.000 euro) e Ruben Loftus-Cheek del Milan (ammonito e multato di 2.000 euro). Tra i diffidati illustri per somma di ammonizioni entrano anche Gagliardini (Hellas Verona) e Caracciolo (Pisa).

Sanzioni ai club: multa per il Lecce

Passando alle responsabilità delle società, il Giudice ha inflitto un’ammenda di 8.000 euro al Lecce, poiché i suoi sostenitori hanno lanciato numerosi fumogeni all’interno del recinto di gioco. Nessun provvedimento economico, invece, per Bologna, Como, Inter, Milan, Pisa, Roma e Udinese: i tifosi di queste squadre hanno utilizzato materiale pirotecnico (petardi e bengala) restando esclusivamente all’interno del proprio settore.

Dirigenti e Allenatori: stangata per Sean Sogliano

Il provvedimento più severo della giornata sportiva colpisce i dirigenti. Sean Sogliano dell’Hellas Verona ha ricevuto una squalifica di due giornate accompagnata da un’ammenda di 5.000 euro. La motivazione risiede nelle espressioni irriguardose rivolte agli Ufficiali di gara, atteggiamento peraltro reiterato al momento dell’espulsione.

Infine, tra gli allenatori e i membri dello staff, è stata comminata una squalifica per un turno a Paolo Riela (Bologna) per una critica irrispettosa, mentre incassa la sua sesta ammonizione stagionale la guida tecnica del Como, Cesc Fàbregas.