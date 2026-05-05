Porto, Farioli elogiato da Villas-Boas: «Ha compreso la nostra identità, le esigenze dei nostri tifosi e la pressione del nostro ambiente»

Porto, André Villas-Boas ha elogiato così il tecnico Francesco Farioli dopo la vittoria del titolo in Portogallo. Le sue parole

Metodologia, leadership e un carattere che si sposa perfettamente con lo spirito del Porto. Sono queste le qualità che hanno spinto il presidente del Porto, André Villas-Boas, a scommettere su Francesco Farioli. Una scelta che si è rivelata vincente: alla sua prima stagione, Farioli ha guidato il Porto alla conquista del campionato nazionale.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

In un’esclusiva intervista a Renascença, parte del podcast “Il Codice Farioli“, Villas-Boas racconta i retroscena di questa felice intuizione, partendo da quando i due si sono incrociati per la prima volta. “Il primo contatto è stato in Qatar, quando io ero al comando di Zenit e Shanghai SIPG e lui alla Aspire Academy. Mi seguiva da vicino, anche se io ho iniziato a notarlo davvero solo in Francia, quando si è affermato come un allenatore rivoluzionario, con idee chiare e una leadership forte.”

La decisione di puntare su di lui è nata dalla fine del suo percorso con l’Ajax. “Abbiamo analizzato la nostra stagione, le nostre debolezze e i nostri fallimenti. Abbiamo capito che Farioli aveva il profilo giusto per le aspettative dei nostri tifosi,” spiega il presidente. Farioli, dal canto suo, ha scelto il Porto pur avendo altre offerte, attratto da un progetto solido e da una visione condivisa su scouting, rinnovamento della squadra e filosofia del club.

Villas-Boas elogia la capacità di Farioli di gestire la pressione e di rialzarsi dopo le sconfitte, come quella contro il Casa Pia. “La nostra reazione dopo quella partita è stata la cosa che più ci ha inorgoglito. Abbiamo ritrovato la concentrazione e i risultati positivi sono tornati.“

L’arrivo di Farioli ha portato anche cambiamenti concreti, con miglioramenti alle strutture di allenamento, e ha influenzato le scelte di mercato. L’ingaggio di Thiago Silva, ad esempio, è stato accolto con entusiasmo dal tecnico italiano. “È un leader, un vincente. Il suo ritorno è stato magico,” commenta Villas-Boas.

Il legame tra Farioli e il Porto è diventato così forte che il rinnovo del contratto è arrivato a metà stagione, in un gesto che va oltre il semplice rapporto professionale. “Farioli ha compreso la nostra identità, le esigenze dei nostri tifosi e la pressione del nostro ambiente,” afferma il presidente, orgoglioso di aver trovato in lui l’uomo giusto per guidare il club verso nuovi successi. In un calcio moderno sempre più instabile, il Porto di Farioli rappresenta un’oasi di continuità e visione a lungo termine, un connubio perfetto tra le ambizioni di un allenatore di talento e un club storico e vincente.