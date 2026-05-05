Open VAR, Tonolini spiega: «Laurienté-Gabbia non è rigore. In Como Napoli il contatto Politano-Jesus Rodriguez non è falloso»

Open VAR, Mauro Tonolini a Dazn ha spiegato gli episodi da moviola più dubbi nella 35ª giornata di Serie A 2025/26

Le recenti sfide del campionato italiano di Serie A hanno generato alcune discussioni in merito alle decisioni prese dai direttori di gara, prontamente analizzate e chiarite durante l’approfondimento televisivo OpenVar. Sotto i riflettori degli esperti è finito innanzitutto l’acceso match tra Sassuolo e Milan, caratterizzato da un paio di episodi particolarmente controversi all’interno delle aree di rigore.

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Sassuolo-Milan: i contatti su Laurienté e Kone

Nel corso della prima frazione di gioco, l’attenzione del pubblico si è concentrata su un contatto ravvicinato tra Matteo Gabbia e Armand Laurienté. Mentre l’attaccante neroverde Domenico Berardi protestava vistosamente esclamando “È rigore netto“, l’arbitro Fabio Maresca ha spiegato in presa diretta la sua decisione ai giocatori: “Gli è passato davanti e inarca il sedere”.

L’azione è stata successivamente vidimata dal componente della CAN, Mauro Tonolini, che ha confermato la corretta lettura della dinamica: “Contatto Laurienté-Gabbia? Laurienté prova a prendere posizione allargando il braccio destro ma il contatto sulla schiena non è sufficiente per portare a un calcio di rigore. Corretta la decisione di Maresca“.

A pochi minuti di distanza, un altro scontro nell’area emiliana ha visto protagonisti Christopher Nkunku e Ismael Kone. Anche in questa circostanza, il fischietto ha scelto di far proseguire il gioco. Dalla sala Var hanno avallato la scelta, comunicando: “Nulla. Lo tocca prima e cade dopo”. Una lettura condivisa in pieno da Tonolini: “Fabio Maresca era in ottima posizione valuta correttamente. Il contatto non è assolutamente punibile“.

Como-Napoli: il check su Jesus Rodriguez e Politano

Le analisi della commissione arbitrale si sono poi spostate sulla delicata sfida disputata allo stadio Sinigaglia tra Como e Napoli. Nella ripresa, un intervento in area di rigore ha coinvolto Jesus Rodriguez e Matteo Politano, con il giocatore lariano finito a terra. Il direttore di gara Michael Fabbri ha fatto segno di continuare, affermando in modo perentorio: “Buono, niente”.

Immediato e tempestivo il check del Var, che ha confermato l’impressione avuta sul campo: “Allarga la gamba. No, no, non è punibile. È un contatto“. L’esperto Tonolini ha definitivamente promosso la direzione arbitrale, spiegando nei dettagli l’entità dello scontro: “Michael Fabbri è in ottima posizione e decide correttamente. È un contatto di gioco. Politano continua la sua corsa dritto per dritto e non invade la corsia dell’avversario. Il contatto è fortuito per dinamica e assolutamente non falloso”.