Sarri Napoli, il Comandante torna sulla panchina azzurra? Cosa filtra in caso di addio di Antonio Conte al termine della stagione

Il valzer delle panchine di Serie A è pronto ad accendersi e uno dei temi più caldi e dibattuti del momento in casa Lazio è senza dubbio quello relativo al destino sportivo dell’allenatore Maurizio Sarri. Ad oggi, la sua permanenza nella Capitale per la prossima stagione agonistica non si può assolutamente dare per scontata.

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I contrasti con Lotito e l’incertezza nella Capitale

A pesare in maniera determinante sulle prospettive future del tecnico toscano sono i continui contrasti emersi negli ultimi mesi con il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Le divergenze di vedute sulle strategie societarie, sulle scelte di mercato e non solo, hanno incrinato un rapporto che ora necessita di profondi chiarimenti. In questo clima di forte incertezza, il mercato degli allenatori inizia a muovere le sue pedine più importanti.

L’intreccio con Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis

Nelle ultime ore, sta prendendo quota un’ipotesi a dir poco suggestiva: nella prossima stagione l’allenatore laziale potrebbe optare per un romantico e clamoroso ritorno al Napoli. La piazza partenopea è da sempre molto legata alla figura del “Comandante”, ma per sbloccare questa complessa impasse di mercato bisognerà necessariamente attendere il fatidico confronto di fine stagione tra Antonio Conte e il patron del club campano, Aurelio De Laurentiis.

Solo in quel momento, dopo aver chiarito le reali intenzioni dell’ex ct della Nazionale, si sbloccherà definitivamente la situazione. Questo delicato effetto domino finirebbe, inevitabilmente, per avere delle chiare e pesanti ripercussioni sul futuro di Sarri e sull’intera programmazione tecnica della Lazio.

Le parole di Pedullà sul valzer delle panchine

A fare il punto della situazione e a confermare i movimenti sull’asse Roma-Napoli è stato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Oggi, tramite i propri canali social, il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni molto precise relative al tecnico biancoceleste, delineando gli scenari futuri:

«Maurizio Sarri primo nome Napoli: arrivano conferme di ogni tipo, ma sarà fondamentale il passaggio con Conte. E fino a quel momento sarà giusto (obbligatorio) aspettare».

Le prossime settimane saranno cruciali per definire il panorama calcistico italiano della prossima stagione.