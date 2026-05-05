Lukaku Napoli, il belga è tornato a Castel Volturno! Stavolta ci sarà il confronto con Conte: l’annuncio dell’agente

Lukaku Napoli, il belga è tornato a Castel Volturno! Stavolta ci sarà il confronto con Conte: le parole dell’agente dell’attaccante, Pastorello

Romelu Lukaku è tornato a Napoli. L’attaccante belga classe 1993, fermo da diverse settimane a causa di un infortunio, nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, ha ripreso a lavorare con i compagni al Konami Training Center di Castel Volturno dopo il periodo di riabilitazione svolto in Belgio. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, nelle prossime ore potrebbe andare in scena anche un confronto diretto con Antonio Conte, allenatore del Napoli.

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Lukaku Napoli, il ritorno dopo le tensioni

Il rientro di Lukaku arriva a tre giornate dalla fine del campionato, con l’obiettivo di ritrovare condizione e minuti in vista del finale di stagione e del possibile impegno con il Belgio ai prossimi Mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico. Il ritorno a Castel Volturno rappresenta anche la chiusura di una fase delicata: nelle scorse settimane il centravanti aveva proseguito il recupero in patria, senza rispondere inizialmente alla richiesta del club di svolgere la riabilitazione in Italia. La situazione aveva portato a un confronto tra le parti e a una sanzione interna per il giocatore.

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La stagione di Lukaku è stata finora complicata dagli infortuni. L’attaccante ha trovato poco spazio, collezionando soltanto alcuni spezzoni di gara e segnando un gol pesante nella vittoria contro l’Hellas Verona. Ora la priorità è recuperare pienamente e capire quale ruolo potrà avere nel progetto tecnico azzurro.

Lukaku Napoli, le parole di Pastorello

A confermare l’importanza del momento è stato Federico Pastorello, agente del belga, intervenuto a DAZN Belgio. Il procuratore ha confermato che il confronto tra Conte e Lukaku avverrà e che potrà chiarire diversi aspetti dopo le incomprensioni delle ultime settimane.

Pastorello ha dichiarato: «Conosco sia Conte che Lukaku molto bene, sono persone che vivono il calcio in maniera molto passionale. Probabilmente non era il momento giusto per incontrarsi qualche settimana fa, ma loro si incontreranno oggi. Romelu è tornato in città come da programmi e tornerà ad allenarsi con la squadra e sotto gli ordini di Conte. Il mister poi deciderà se farlo giocare o meno».

Il faccia a faccia servirà a definire la posizione di Lukaku nel finale di stagione del Napoli. Conte valuterà condizione, atteggiamento e disponibilità dell’attaccante prima di decidere se reinserirlo già nelle prossime partite.