Bayern Monaco, Hoeness ammette: «Dal PSG prenderei subito Hakimi. Laimer? Lo stimo molto ma non è Maradona o Kane»

Bayern Monaco, Hoeness ammette: «Dal PSG prenderei subito Hakimi». Le parole del presidente onorario alla vigilia della semifinale

Hoeness Bayern Monaco, il presidente onorario del club bavarese ha parlato a DAZN alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il PSG. Uli Hoeness ha indicato Achraf Hakimi, esterno marocchino dei parigini, come profilo ideale per il Bayern. Poi ha commentato il caso Laimer, invitando il giocatore ad accettare i limiti salariali del club.

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PAROLE – «Chi prenderei al PSG? Hakimi, lo prenderei subito perché si adatterebbe bene da noi. Laimer? Quando leggi quello che viene riportato sulle sue pretese salariali, dovete contestualizzarlo. Konny è un giocatore che stimo molto, ma non è Maradona o Kane. I giocatori come lui devono accettare che ci sono dei limiti, visto anche se guadagnano uno stipendio molto buono».