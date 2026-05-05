Manchester City, è fatta per il rinnovo di Phil Foden! I dettagli del nuovo contratto per il gioiello inglese, ultimissime

Manchester City, è fatta per il rinnovo di Phil Foden! Per quanto firmerà il gioiello inglese con i Citizens, i dettagli del nuovo contratto

Il Manchester City blinda uno dei suoi talenti più cristallini e decisivi. È ormai cosa fatta per il prolungamento contrattuale di Phil Foden, che ha deciso di legare il proprio futuro a lungo termine ai colori della squadra campione d’Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni d’oltremanica, l’intesa tra l’entourage del giocatore e la dirigenza dei Citizens è totale: il fantasista inglese firmerà un nuovo contratto valido fino a giugno 2030, confermandosi al centro del progetto tecnico.

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I dettagli dell’accordo e l’opzione per il 2031

La notizia, confermata e lanciata dall’autorevole testata sportiva The Athletic e dal noto giornalista sportivo David Ornstein, ribadisce la ferma volontà del club di costruire i futuri successi attorno alla propria stella cresciuta nel vivaio. Questo accordo sigillato rappresenta una chiara e inequivocabile dimostrazione della piena fiducia in Foden da parte dell’allenatore Pep Guardiola e di tutti i massimi vertici societari.

I dettagli tecnici sulla durata dell’intesa sono ormai completamente definiti. Oltre alla solida base garantita fino al 2030, la dirigenza ha inserito una clausola molto importante: il documento contrattuale includerà anche un’opzione per estendere il contratto fino al 2031. Si tratta di una mossa altamente strategica che blinda di fatto il giocatore per le prossime quattro/cinque stagioni, allontanando in maniera definitiva qualsiasi potenziale corteggiatore dalle altre principali piazze europee.

Il piano del Man City: in corso ulteriori colloqui per i rinnovi

Il rinnovo del trequartista britannico, diventato ormai un pilastro assoluto dello scacchiere tattico e un beniamino della tifoseria dell’Etihad Stadium, non rappresenta tuttavia un’operazione isolata per i campioni in carica. La dirigenza del club di Manchester sta lavorando intensamente sotto traccia per garantire massima stabilità e continuità all’intero organico.

Le fonti inglesi rivelano infatti che sono in corso ulteriori colloqui per contratti riguardanti altri profili chiave della rosa. L’obiettivo primario del club è quello di anticipare le scadenze più pericolose e mantenere intatta l’ossatura della squadra che sta dominando in Premier League e in campo internazionale. Con la preziosissima firma di Phil Foden ormai in cassaforte, i tifosi del City possono festeggiare un colpo fondamentale per il futuro.