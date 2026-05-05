Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Sassuolo News

Sassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero

Published

6 giorni ago

on

By

Kone Sassuolo Atalanta 1

Sassuolo, occhio al futuro di Kone! C’è una clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero: i dettagli

Ismael Koné Sassuolo, futuro da seguire con attenzione in vista del mercato estivo. Secondo Fabrizio Romano, nel contratto del centrocampista canadese sarebbe presente una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio.

Sul giocatore ci sarebbero diversi club italiani ed esteri, tra cui anche il Milan, come confermato dal ds Igli Tare. Il Sassuolo potrebbe valutare formule diverse prima del Mondiale, mentre dopo un’eventuale grande prestazione internazionale la clausola diventerebbe un riferimento centrale.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Nel contratto di Ismael Koné, accostato al Milan e ad altre squadre italiane ed estere, c’è una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio. Occhio al Mondiale: dovesse performare, il Sassuolo potrebbe appellarsi alla clausola, altrimenti, in caso di operazione fatta prima, bisogna capire se il Sassuolo sarebbe disposto a valutare pagamenti a cifre inferiori».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×