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Sassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero
Sassuolo, occhio al futuro di Kone! C’è una clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero: i dettagli
Ismael Koné Sassuolo, futuro da seguire con attenzione in vista del mercato estivo. Secondo Fabrizio Romano, nel contratto del centrocampista canadese sarebbe presente una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio.
Sul giocatore ci sarebbero diversi club italiani ed esteri, tra cui anche il Milan, come confermato dal ds Igli Tare. Il Sassuolo potrebbe valutare formule diverse prima del Mondiale, mentre dopo un’eventuale grande prestazione internazionale la clausola diventerebbe un riferimento centrale.
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🚨🇨🇦 Exclusive: Ismael Kone has a €35m release clause into his contract at Sassuolo.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026
It’s valid until end of July with several clubs keen in Italy — as AC Milan director Tare also confirmed, and also in UK.
Talks to follow even before World Cup.
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PAROLE – «Nel contratto di Ismael Koné, accostato al Milan e ad altre squadre italiane ed estere, c’è una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio. Occhio al Mondiale: dovesse performare, il Sassuolo potrebbe appellarsi alla clausola, altrimenti, in caso di operazione fatta prima, bisogna capire se il Sassuolo sarebbe disposto a valutare pagamenti a cifre inferiori».
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