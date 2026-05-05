Calciomercato Roma: Gasperini ha preso una decisione per il futuro di Celik ed El Shaarawy. Novità importanti

Calciomercato Roma: Gasperini vuole trattenere nella Capitale Celik ed El Shaarawy. Ecco cosa filtra per il loro futuro

Il corso tecnico giallorosso targato Gian Piero Gasperini inizia a delineare con fermezza le strategie per la prossima stagione. L’allenatore della Roma sta prendendo in mano le redini delle scelte societarie, spendendosi in prima persona per blindare alcuni elementi considerati fondamentali per il suo scacchiere tattico. Al centro dei pensieri del mister ci sono i rinnovi di contratto di due giocatori il cui futuro nella Capitale sembrava ormai sfumato o decisamente lontano: Zeki Çelik e Stephan El Shaarawy. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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I numeri e l’importanza di Çelik ed El Shaarawy

L’ex tecnico dell’Atalanta sta lavorando a stretto contatto con la dirigenza per evitare la loro partenza. Per il Faraone, in particolare, si è riaperta in maniera concreta la possibilità di non lasciare Trigoria e di vestire la maglia giallorossa per almeno un’altra annata. Si attende ora di capire quali siano i reali margini di riuscita del tentativo di Gasperini, che li ritiene pedine importanti e funzionali dopo questa sua prima stagione sulla panchina dell’Olimpico.

Analizzando il rendimento stagionale, Zeki Çelik si è rivelato uno dei pilastri incontrastati del gruppo. Approdato a Roma nell’estate del 2022, il laterale turco ha saputo ritagliarsi uno spazio da titolare imprescindibile: per lui ruolino di marcia importante con 1 gol e 2 assist in 31 partite di campionato, a cui si sommano due passaggi vincenti forniti in 10 apparizioni di Europa League. Dal canto suo, Stephan El Shaarawy si è confermato una pedina preziosissima, un vero e proprio sostituto di lusso. Il classe 1992 ha sempre garantito prestazioni di alto livello, grande serietà e massima affidabilità tattica, mettendo a referto 3 assist in 18 partite di Serie A e una rete europea contro il Midtjylland.

Il futuro di Dybala e capitan Pellegrini

Il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini non si ferma qui: l’obiettivo è trattenere fortemente anche Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, a patto che si creino le giuste condizioni economiche e progettuali per la loro permanenza alla Roma.

La “Joya” argentina, sbarcata a parametro zero nell’estate del 2022, resta un calciatore gradito al mister, nonostante i consueti e fastidiosi stop per infortunio che ne hanno inevitabilmente limitato l’impiego. In questa stagione agonistica, il fantasista sudamericano è sceso in campo in 19 partite in Serie A, riuscendo comunque a lasciare il segno con 2 gol e 3 assist. Adesso la palla passa alla dirigenza, chiamata ad accontentare le richieste del proprio condottiero per costruire un futuro ambizioso.