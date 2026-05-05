Real Madrid
Mbappé Real Madrid, è rottura? Cala il gelo tra le parti, ma l’entourage del francese rompe il silenzio! Nota ufficiale dopo le recenti critiche
Mbappé Real Madrid, l’entourage del francese ha rotto il silenzio per rispondere alle tante critiche piovute in queste settimane
L’entusiasmo della scorsa estate è ormai un lontano ricordo. Tra Kylian Mbappé e il Real Madrid è calato il gelo. Arrivato al Bernabeu nel luglio 2024 come fiore all’occhiello del progetto di Florentino Perez, l’attaccante francese aveva iniziato bene sollevando la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale. Da quel 18 dicembre, però, la Casa Blanca si è fermata, smarrendo la bussola dopo gli addii di Ancelotti e Xabi Alonso, ed evidenziando i limiti dell’attuale gestione affidata ad Arbeloa.
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Incompatibilità tattica e numeri impietosi
Al centro della bufera c’è la difficile convivenza tattica con Vinicius. Mbappé, spostato al centro dell’attacco, tende ad allargarsi sulla fascia sinistra, finendo per pestarsi i piedi con il brasiliano e compromettendo l’equilibrio della squadra. I numeri certificano la crisi: nelle ultime sei gare con il francese titolare, il Real ha collezionato una sola vittoria, tre sconfitte e due pareggi. Diametralmente opposto il rendimento senza di lui dal primo minuto, con sei successi su sei. Sul prato verde diventano sempre più frequenti i plateali gesti di insofferenza con i compagni di reparto, in particolare con lo stesso Vinicius e Bellingham.
Le fughe in vacanza e i malumori societari
A peggiorare il quadro ci sono questioni mediche gestite in modo opaco e atteggiamenti che hanno infastidito la dirigenza. Dopo l’infortunio muscolare accusato contro il Betis lo scorso 24 aprile, il giocatore ha lasciato Madrid per recarsi a Parigi e poi in vacanza in Sardegna. Arbeloa ha provato a gettare acqua sul fuoco affermando che “Nel tempo libero ognuno fa ciò che vuole“, ma tra i tifosi madridisti è forte la sensazione che il fuoriclasse pensi più al prossimo Mondiale che alle sorti del club.
La netta replica dell’entourage
Per arginare le voci di una rottura, l’entourage del calciatore è intervenuto con una nota ufficiale all’AFP, dichiarando: “Una parte delle critiche si basa su un’eccessiva interpretazione di elementi legati a un periodo di recupero strettamente supervisionato dal club”. L’ufficio stampa ha infine difeso la professionalità della stella transalpina: “Questo NON corrisponde alla realtà dell’impegno e del lavoro che Kylian svolge quotidianamente per il bene della squadra“. Nonostante le smentite, a Madrid tornano ad aleggiare i fantasmi del fallimentare primo progetto Galactico.