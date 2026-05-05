Milan, confronto tra Allegri e la squadra prima dell’allenamento. Cosa si son detti, retroscena da Milanello!

Milan, è andato in scena un confronto tra Allegri e la squadra prima dell’allenamento. Il retroscena su cosa si sono detti

Il finale di stagione si preannuncia infuocato e il Milan non può più permettersi passi falsi. L’imperativo categorico all’interno dello spogliatoio rossonero è uno solo: remare tutti nella stessa direzione e dare il massimo in queste ultime decisive battute del campionato di Serie A. La preoccupante flessione registrata di recente, che ha visto la squadra rimediare tre sconfitte nelle ultime cinque partite, rischia infatti di compromettere seriamente gli obiettivi stagionali.

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La corsa per l’Europa: vietato sbagliare

A soli 270 minuti dal termine del campionato, la compagine milanese occupa ancora la terza posizione in classifica, ma il margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici si è drasticamente assottigliato. Al momento, la Juventus (quarta in graduatoria) insegue ad appena due punti di distanza, mentre la Roma (quinta) si trova a meno tre lunghezze. Riuscire a blindare uno dei primi quattro posti e qualificarsi per la prossima Champions League è un traguardo ritenuto assolutamente essenziale dalla dirigenza, sia per la solidità del progetto futuro sia per finanziare l’imminente mercato rossonero.

Il faccia a faccia decisivo a Milanello

Per serrare le fila in questo momento cruciale, nella giornata di martedì 5 maggio, la squadra si è ritrovata sui campi di Milanello per avviare la preparazione in vista della delicatissima sfida contro l’Atalanta, fissata per domenica 10 maggio alle ore 20:45 nella cornice di San Siro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenamento è stato preceduto da un profondo e franco confronto tra Massimiliano Allegri e i giocatori. L’allenatore toscano è stato molto chiaro: non ha alcuna intenzione di gettare alle ortiche il lavoro e i sacrifici fatti negli ultimi mesi. Il mister spronerà il gruppo chiedendo di gettare il cuore oltre l’ostacolo già a partire dal match contro la squadra orobica allenata da Raffaele Palladino.

In questa fase nevralgica, Allegri esige risposte forti e immediate sul rettangolo verde. Un segnale di maturità che dovrà arrivare non soltanto dai leader carismatici dello spogliatoio, ma anche da tutti quei calciatori che sono stati meno impiegati durante l’anno. Il messaggio è stato recepito: il Milan deve fare quadrato e dare tutto per vincere le ultime tre battaglie.