Terzic Athletic Club, è ufficiale: è lui il nuovo allenatore del club basco! Contratto fino al 2028, il comunicato e tutti i dettagli

Terzic Athletic Club, sarà lui il nuovo allenatore del club basco. Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli sulla scelta per la panchina

L’Athletic Club e Edin Terzić hanno raggiunto un accordo totale che vedrà l’allenatore tedesco sedersi sulla prestigiosa panchina della prima squadra biancorossa. Il contratto siglato legherà il tecnico al club basco per le prossime due stagioni, con una naturale scadenza fissata al 30 giugno 2028. Si tratta di una scelta forte e ambiziosa da parte della dirigenza, che punta su un profilo moderno e di grande respiro europeo per guidare i “Leones”.

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Il curriculum: i grandi successi alla guida del Borussia Dortmund

A soli 43 anni, Edin Terzić vanta un bagaglio di esperienze di primissimo livello. Il suo nome è indissolubilmente legato alla storia recente del Borussia Dortmund, società che ha guidato in due fasi distinte lasciando un’impronta profonda. Sotto la sua gestione tecnica, il club della Vestfalia ha trionfato conquistando la Coppa di Germania nel 2021. Il tecnico si è poi avvicinato al titolo di Bundesliga nel 2023, sfiorando l’impresa in un epilogo stagionale al cardiopalma, per poi toccare il vertice del calcio continentale nel 2024, anno in cui i gialloneri hanno raggiunto la finale di Champions League.

Oltre ai traguardi sul campo, il tedesco porta in dote una profonda conoscenza delle strutture societarie e dello sviluppo dei talenti, avendo maturato un’importante esperienza all’interno dell’Accademia e della Gestione Sportiva del club tedesco.

L’esperienza internazionale e l’attesa per la presentazione

Il background tattico e culturale del nuovo tecnico biancorosso si nutre anche di preziose tappe all’estero, fondamentali per la sua formazione. In passato, infatti, è stato anche assistente allenatore in due campionati caldissimi e competitivi: in Inghilterra con il West Ham e in Turchia tra le file del Besiktas.

Nonostante il fermento generato dall’annuncio, l’ambiente dovrà attendere per ascoltare le prime dichiarazioni del neo-tecnico. La società basca ha precisato che il coach sarà ufficialmente presentato una volta terminata la stagione. Al momento, la concentrazione della squadra deve rimanere massima: per chiudere l’attuale campionato restano infatti quattro partite molto importanti ed emozionanti, dopodiché prenderà ufficialmente il via la nuova era targata Terzić al San Mamés.