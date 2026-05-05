Cassano, altra bordata a Inzaghi: «Se l’Inter lo richiama può ancora perdere questo Scudetto! Qualcosa può sempre succedere con lui»

Cassano ha sganciato un’altra bomba nei confronti di Simone Inzaghi dopo lo Scudetto vinto dall’Inter. Le sue parole

La conquista dell’attesissimo Scudetto dell’Inter continua inesorabilmente a far discutere appassionati, opinionisti e addetti ai lavori. Durante l’ultima scoppiettante puntata della nota trasmissione Viva el Futbol, l’ex fantasista della Nazionale italiana Antonio Cassano ha offerto la sua personale, e come sempre schietta, visione sul meritato trionfo nerazzurro, soffermandosi a lungo sui veri artefici di questa formidabile cavalcata tricolore.

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Il trionfo firmato dalla coppia Lautaro-Thuram e da mister Chivu

L’ex attaccante barese ha individuato senza esitazioni nel formidabile tandem offensivo e nella solida nuova guida tecnica i fattori assolutamente determinanti per la vittoria finale del campionato di Serie A. Analizzando meticolosamente il rendimento stagionale del reparto avanzato, ha sottolineato il peso specifico della formidabile coppia d’attacco: “In un periodo stava bene Lautaro, nell’altro Thuram che recentemente è salito tantissimo. Tutti e due fanno giocare molto bene la squadra. Lautaro per me è un campione, il più forte in Serie A. Thuram fa la differenza in Serie A, in altri campionati farebbe più fatica ma qui fa la differenza. Questa coppia ha fatto vincere il campionato all’Inter, insieme all’allenatore Chivu.”

La dura provocazione contro l’ex allenatore

Nonostante il palpabile entusiasmo per l’importante traguardo raggiunto dal club meneghino, l’ex talento di Bari Vecchia non ha affatto risparmiato pesanti critiche alla precedente gestione tecnica. Riavvolgendo il nastro, Cassano ha lanciato una durissima e provocatoria stoccata all’ex allenatore nerazzurro: “Però ho un dubbio: se richiamano Inzaghi per me l’Inter può ancora perderlo. Qualcosa può sempre succedere con lui. L’Inter doveva finire tutti gli anni così e invece… un solo scudetto con Inzaghi. Usciva sempre al 60esimo l’anno scorso Dimarco, non ce la faceva… Quando non si arriva all’uva, la volpe dice che è acerba. Inzaghi dice che l’ha voluto lui e tenuto lui…”

Il banco di prova europeo per Federico Dimarco

Infine, la lucida disamina calcistica si è spostata con decisione sulle prestazioni del talentuoso esterno sinistro, vero protagonista di una stagione eccellente. Tuttavia, il difensore è atteso, secondo il severo giudizio dell’opinionista, da un banco di prova ancora più severo e impegnativo a livello tattico e nel grande calcio continentale: “In Italia Dimarco fa la differenza, a me ha convinto al 99,9%, mi manca lo 0,01% che voglio vederlo a 4. Voglio vederlo in campo internazionale, dove Olise ha distrutto Nuno Mendes che è il più forte al mondo. Voglio vederlo l’anno prossimo, non in Italia, in Europa.”