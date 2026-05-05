Infortunio Messias, tegola per il Genoa: stagione finita per l’attaccante rossoblù. Le sue condizioni ufficiali

Infortunio Messias, stagione finita per l’attaccante del Genoa. Le condizioni e i tempi di recupero dopo il problema fisico

Arrivano brutte notizie in casa Genoa in vista del rush finale dell’attuale campionato di Serie A. L’avventura sul rettangolo verde per questa annata calcistica si conclude purtroppo anzitempo per Junior Messias. Il talentuoso trequartista brasiliano è stato infatti costretto ad alzare definitivamente bandiera bianca a causa di un serio infortunio rimediato nel corso dell’ultima e combattuta sfida contro l’Atalanta. Una vera e propria tegola per lo scacchiere tattico di mister Daniele De Rossi, che perde così uno dei suoi uomini dotati di maggiore tasso tecnico e imprevedibilità offensiva.

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Lo spirito di sacrificio contro i bergamaschi

Le dinamiche del trauma fisico testimoniano, ancora una volta, il grandissimo attaccamento alla maglia da parte dell’ex giocatore del Milan. Durante l’impegnativa sfida contro la formazione orobica, infatti, Messias ha accusato un doloroso problema. Tuttavia, complice l’ormai totale esaurimento delle sostituzioni a disposizione della panchina rossoblù, il classe 1991 ha scelto di non arrendersi, dimostrando un ammirevole spirito di squadra. È rimasto in campo fino al triplice fischio del direttore di gara, resistendo alla fatica e al dolore grazie all’ausilio di una vistosa fasciatura. Un gesto di straordinaria generosità, compiuto con il solo scopo di non lasciare in inferiorità numerica i propri compagni in una fase agonistica cruciale dell’incontro.

L’annuncio ufficiale sui social network

La triste ufficialità di questo epilogo anticipato è arrivata in primissima battuta direttamente dal giocatore sudamericano. È stato lo stesso fantasista, attraverso un messaggio carico di rammarico condiviso con i tifosi sul proprio profilo Instagram, a comunicare l’amaro verdetto che lo terrà lontano dal prato verde. Le sue dichiarazioni, che hanno subito fatto il giro del web, non lasciano alcuno spazio a interpretazioni: “Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto”.

Il percorso di recupero e l’impatto sul Grifone

Per il Genoa, l’assenza forzata del brasiliano rappresenta una perdita tecnica e carismatica davvero significativa per le restanti partite previste dal calendario sportivo. L’allenatore dovrà ora obbligatoriamente ridisegnare il proprio reparto avanzato per sopperire alla mancanza dei suoi proverbiali strappi in velocità e delle sue giocate determinanti. Nel frattempo, per Junior Messias inizierà immediatamente la delicata fase dedicata alle cure mediche e al necessario percorso di riabilitazione. L’obiettivo primario della società e dello staff medico è programmare un recupero clinico ottimale durante i mesi estivi, permettendogli così di tornare in perfette condizioni fisiche in vista dell’inizio del prossimo ritiro pre-campionato.