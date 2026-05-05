Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco PSG: «Loro la squadra più forte d’Europa negli ultimi anni, ma siamo convinti di poterli battere»

Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco PSG: le parole del tecnico dei bavaresi alla vigilia della semifinale di ritorno in Champions League

La conferenza stampa di Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il PSG dopo la pirotecnica sconfitta all’andata per 5 a 4.

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PAROLE – «Se il PSG è la squadra più forte che ho affrontato da allenatore? Non mi piace fare classifiche per queste cose. Sono stati la squadra più forte d’Europa negli ultimi due anni, hanno vinto la Champions League. Oltre alla qualità e all’allenamento, anche l’età della squadra gioca a loro favore. Continuano a migliorare, imparano costantemente. Sono una squadra che rispettiamo e contro cui è molto difficile giocare. Crediamo lo stesso in noi, però, e siamo convinti di poterli battere domani. Se mi aspetto una gara simile a quella d’andata? Dipende sempre da entrambe le squadre. Se una decide di fare un passo indietro, allora potrebbe esserci più tranquillità, altrimenti no. Bisogna attenersi a ciò che ha portato la squadra fin qui, quindi è difficile per noi e per il Paris Saint-Germain giocare diversamente. Giochiamo in casa e vogliamo vincere. La cosa più importante alla fine è vincere la partita: questa è la priorità di domani».