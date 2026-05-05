Inchiesta arbitri, domani iniziano gli interrogatori: tocca a Butti! Non sequestrato il telefono di Rocchi: gli aggiornamenti sull’indagine

Inchiesta sugli arbitri, nuovi sviluppi nell’indagine della Procura di Milano. A partire da domani, come riferito dall’Ansa, prenderanno il via le audizioni di testimoni nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale che vede cinque indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Il pm Maurizio Ascione ha convocato Andrea Butti, responsabile dell’Ufficio Competizioni della Lega Serie A, per essere ascoltato come persona informata sui fatti.

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Oltre a Butti, tra i testimoni che gli inquirenti ascolteranno ci sono anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, e altri esponenti della stessa Lega. In seguito, sarà la volta di Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell’Inter, che sarà ascoltato come testimone. La sua audizione potrebbe concentrarsi su un’intercettazione dell’aprile 2025 tra Rocchi e Andrea Gervasoni, supervisore VAR ed ex arbitro, nella quale Rocchi avrebbe menzionato “Giorgio” in relazione a presunte pressioni su designazioni di arbitri “graditi” o “poco graditi” al club nerazzurro, secondo quanto riferito dal pm Ascione.

Le indagini, avviate nell’autunno del 2024, non sono riuscite a identificare i presunti collaboratori di Rocchi nella frode sportiva. Nonostante lo stop alle intercettazioni deciso dal gip la scorsa estate, non è stato sequestrato il telefono di Rocchi, in quanto non sono state effettuate perquisizioni. Tuttavia, Rocchi ha ricevuto un invito a comparire il 25 aprile, avvalendosi della facoltà di non rispondere.