Stadio Flaminio, l’architetto Pierluigi Nervi scrive al Comune di Roma: il futuro dell’impianto resta centrale per la Lazio

Stadio Flaminio, lettera di Pierluigi Nervi al Comune: l’impianto al centro del progetto Lazio e del dibattito cittadino

Il tema del Flaminio continua a occupare una posizione centrale nel dibattito sportivo e urbanistico della Capitale. In una lettera inviata al Comune di Roma, l’architetto Pierluigi Nervi è tornato a soffermarsi sul futuro dello storico impianto e sul progetto presentato dalla Lazio, sottolineando un concetto ormai imprescindibile: il mondo degli stadi è profondamente cambiato e, oggi, interventi di ristrutturazione o trasformazione risultano spesso inevitabili per garantire funzionalità e sostenibilità.

Nel documento indirizzato all’amministrazione capitolina, Nervi richiama infatti il quadro nazionale e internazionale, evidenziando come numerosi impianti calcistici siano già coinvolti in percorsi di adeguamento strutturale e normativo. Un’evoluzione che riguarda non solo l’efficienza e la sicurezza degli stadi, ma anche le nuove esigenze di fruizione del pubblico, sempre più centrali nei progetti contemporanei.

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«La maggior parte degli impianti sportivi dedicati al calcio in Italia ed all’estero, sono in via di ristrutturazione, sia in corso sia in progetto. Le norme sono cambiate, gli stadi si devono adeguare. In tutti i casi gli interventi sono ovviamente strutturalmente importanti, in generale tali da alterare la percezione dell’esistente rispetto al nuovo. In alcuni casi addirittura l’impianto precedente è stato demolito per realizzare quello nuovo. Non ci si è preoccupati di preservare la struttura attuale, anzi si è demolita».

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