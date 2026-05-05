Inter Parma, scintille Troilo e Barella: «Zitto che sei fuori dal Mondiale». «Manco sanno chi è in Argentina», la risposta del nerazzurro

Inter Parma, scintille tra Troilo e Barella: «Zitto che sei fuori dal Mondiale». «Manco sanno chi è in Argentina», la replica del nerazzurro

BordoCam di Dazn ha catturato un dettaglio curioso nel finale di Inter‑Parma, la gara vinta 2-0 dai nerazzurri a San Siro, risultato che ha consegnato alla squadra di Chivu il 21° Scudetto della propria storia.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

A pochi minuti dal novantesimo, l’allenatore stava per inserire Acerbi, ma il difensore è rimasto in panchina per un motivo spiegato dallo stesso tecnico: “Devo cambiare Barella”. Il centrocampista, infatti, era impegnato in un acceso battibecco con l’argentino Troilo. Chivu ha quindi optato per la sostituzione con Frattesi, abbracciando Barella all’uscita dal campo e rivolgendogli le parole: “Calmo, ti voglio bene”.

Poco dopo, Barella ha raccontato a Thuram l’origine dello scontro con Troilo: “Sai cosa mi ha detto? Stai zitto bobo che sei fuori dal Mondiale. Ma se manco sanno chi è in Argentina!”. Al triplice fischio, spazio ai festeggiamenti: in mezzo alla festa nerazzurra, l’avvocato Cappellini ha mostrato la maglia numero 3 del compianto Giacinto Facchetti, simbolo di un legame che va oltre il campo.