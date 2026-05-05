Cagliari al lavoro verso l’Udinese: squadra in campo all’Unipol Domus, il report completo della seduta

Cagliari, parte la marcia d’avvicinamento all’Udinese: intensità e concentrazione nella seduta odierna. I dettagli

È ufficialmente scattato il countdown verso Cagliari‑Udinese, in programma sabato 9 maggio alle 15 all’Unipol Domus per la 36ª giornata di Serie A. La squadra di Fabio Pisacane ha inaugurato la settimana con una seduta pomeridiana intensa, dando il via alla preparazione di una sfida che può pesare enormemente sul destino del club.

Con l’obiettivo salvezza ancora pienamente alla portata, il Cagliari affronta questi giorni con concentrazione massima e consapevolezza dell’importanza del match. La gara contro l’Udinese rappresenta infatti un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione, un appuntamento da non fallire per continuare a inseguire con forza la permanenza in Serie A.

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REPORT – «Ripresa degli allenamenti al CRAI Sport Center per i rossoblù di mister Pisacane: è iniziata la settimana di lavoro che porterà il Cagliari alla sfida contro l’Udinese, in programma sabato 9 maggio (ore 15) all’Unipol Domus.

Questo pomeriggio la squadra ha svolto una prima parte della seduta dedicata alle esercitazioni tecniche. A seguire possessi e lavoro aerobico. Si è allenato regolarmente con il gruppo Othniël Raterink, ha proseguito nel suo lavoro personalizzato Luca Mazzitelli. Lavori individuali per Alessandro Deiola (affaticamento al retto femorale della coscia destra) e Juan Rodríguez (affaticamento retto femorale coscia sinistra). A riposo Joseph Liteta: gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra.

Domani, mercoledì 6 maggio, allenamento fissato al mattino».