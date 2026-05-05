Gabriel Jesus Milan, non è una priorità: emergono novità importanti sul possibile affare

Gabriel Jesus Milan, pista in stand‑by per i rossoneri: cosa filtra sul futuro dell’attaccante brasiliano e le ultimissime

Gabriel Jesus, nonostante le voci circolate negli ultimi giorni, non rappresenta al momento una priorità per il Milan. A chiarirlo è stato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando che non ci sono stati contatti tra il club rossonero e l’attaccante brasiliano dell’Arsenal. Il nome dell’ex Manchester City è stato accostato al Milan, ma senza alcun movimento concreto da parte della dirigenza.

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Il club rossonero, comunque, ha già iniziato a valutare altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Come sottolineato da Moretto, molto dipenderà dal finale di stagione: la qualificazione alla Champions League potrebbe influenzare strategie, investimenti e priorità del mercato estivo, ridefinendo anche le gerarchie interne del club.

Sul fronte attaccanti, resta da monitorare anche il futuro di Gabriel Jesus, legato all’Arsenal fino al 2027 e recentemente passato sotto la gestione dell’agente Giovanni Branchini, dettaglio che potrebbe aprire scenari diversi nei prossimi mesi. In parallelo continua a circolare il nome di Robert Lewandowski, con il suo agente Pini Zahavi atteso in Italia a breve. Le eventuali trattative per entrambi dipenderanno dal contesto che si svilupperà durante l’estate e dalle scelte strategiche del Milan.