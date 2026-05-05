Lecce, avvicinamento alla Juventus: segnali confortanti da Banda mentre Di Francesco valuta gli infortunati

Lecce, preparazione intensa in vista della Juventus: le condizioni di Banda e il punto sugli indisponibili

La Juventus si avvicina e il Lecce prosegue la preparazione in vista di una delle sfide più delicate del suo finale di stagione. La squadra di Eusebio Di Francesco si è allenata oggi al centro tecnico di Martignano, con particolare attenzione alle condizioni dei giocatori in dubbio per il match di sabato contro i bianconeri. Tra le notizie più incoraggianti c’è il parziale rientro in gruppo di Lameck Banda, reduce dal gol contro il Pisa e costretto al cambio per un problema fisico nella stessa gara.

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Non mancano però le note meno positive: come riportato dal club nel consueto report, Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil hanno svolto ancora lavoro differenziato, lasciando qualche incertezza sulle loro condizioni in vista del weekend. Una situazione che Di Francesco dovrà monitorare con attenzione, considerando il peso specifico della partita e la necessità di avere più soluzioni possibili in un momento così delicato.

Il Lecce si gioca infatti moltissimo in queste ultime tre giornate. Forte del +4 sulla zona retrocessione dopo lo scivolone della Cremonese contro la Lazio, il club giallorosso ha l’occasione concreta di blindare la permanenza in Serie A — sarebbe la quinta consecutiva, un traguardo mai raggiunto nella sua storia. Il calendario, però, non concede tregua: Juventus in casa, Sassuolo in trasferta e Genoa al Via del Mare. Un percorso impegnativo che metterà alla prova la solidità e la maturità della squadra di Di Francesco.