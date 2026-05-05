Lazio, tabù spezzato: arriva la prima rimonta. Un dato che può cambiare il finale di stagione

La Lazio ribalta tutto: sfatato il tabù rimonta dei biancocelesti. Un segnale pesante per il rush finale! I dettagli

La vittoria della Lazio sul campo della Cremonese non porta solo tre punti fondamentali, ma consegna anche un dato simbolico che mancava da tutta la stagione: i biancocelesti non avevano mai vinto in rimonta. Un limite che aveva accompagnato il percorso della squadra di Sarri, spesso capace di reagire nei momenti difficili ma senza riuscire a completare il sorpasso. Allo Zini, invece, la Lazio ha trovato la forza per restare dentro la partita, mantenere lucidità e trasformare la reazione in una vittoria piena.

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Il successo assume un peso ancora maggiore se si guarda oltre l’annata in corso: in Serie A, la Lazio non ribaltava un match dall’ottobre 2024, nei primi mesi della gestione Marco Baroni. Un digiuno lunghissimo, che racconta quanto fosse diventato complicato per la squadra cambiare l’inerzia di una gara dopo essere andata sotto. Per questo motivo, la rimonta di Cremona rappresenta una piccola svolta mentale e tecnica, soprattutto in un momento decisivo della stagione.

Per Maurizio Sarri, il segnale è chiaro: la squadra ha mostrato carattere, pazienza e capacità di colpire nel momento giusto, qualità indispensabili nel rush finale. La vittoria non cancella tutte le difficoltà, ma restituisce ai biancocelesti una certezza che finora era mancata: anche una partita nata male può essere ribaltata, e questo può fare la differenza nelle ultime giornate.