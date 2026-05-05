Ibrahimovic si mostra rasato a zero: la foto fa il giro dei social e scoppia la protesta dei milanisti

Ibrahimovic sorprende tutti con il nuovo taglio di capelli: la foto sui social scatena la polemica tra i tifosi del Milan

Zlatan Ibrahimovic trova ancora una volta il modo di catalizzare l’attenzione sui social. L’ex fuoriclasse svedese, oggi senior advisor di RedBird per il Milan, è apparso su Instagram con un look completamente nuovo: si è rasato a zero, mostrando un taglio di capelli inedito che ha immediatamente fatto il giro del web. A rendere il tutto ancora più curioso è stato il barbiere scelto per l’occasione, nientemeno che la leggenda NFL Tom Brady.

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Nel post pubblicato su Instagram, Ibrahimovic ha accompagnato il video con la frase “Una scommessa è una scommessa”, lasciando intendere che dietro il nuovo taglio ci fosse un gioco o una sfida persa. In realtà, l’iniziativa rientra in una collaborazione pubblicitaria con Fox Sports, emittente con cui Zlatan lavorerà come opinionista in vista dei Mondiali della prossima estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Un modo, come spesso accade con lui, per unire spettacolo, ironia e promozione.

Ma il post ha anche riacceso le polemiche tra una parte della tifoseria rossonera. Nei commenti e sui social, diversi sostenitori del Milan hanno criticato Ibrahimovic, ritenendolo poco presente e poco coinvolto nelle dinamiche della squadra. Un malumore che riaffiora ciclicamente e che il nuovo look, anziché stemperare, sembra aver riportato in primo piano.