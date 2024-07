Europeo Under 19, SCONFITTA INDOLORE con l’Ucraina: Azzurri in semifinale da primi

Europeo Under 19, sconfitta indolore per gli Azzurrini di Bernardo Corradi contro l’Ucraina: Italia in semifinale da prima

Sconfitta indolore dell’Italia agli Europei Under 19 contro l’Ucraina. Gli Azzurrini perdono per 3-2 – reti di Ebone e Romano – e rimangono in 10 per l’espulsione di Christian Corradi.

La squadra del Ct Bernardo Corradi passa in semifinale da prima del suo girone, e domani conoscerà la sua avversaria, una tra Francia, Spagna e Turchia.