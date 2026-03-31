Mika Godts incanta l’Europa con il Belgio e l’Ajax se lo coccola: ha già attirato l’interesse delle big, fissato il prezzo monstre per la sua partenza in estate!

Mika Godts ha già attirato l’interesse delle big dopo le prestazioni con Ajax e Belgio, fissato il prezzo monstre per la cessione in estate

Il conto alla rovescia verso la Coppa del Mondo procede a ritmi serratissimi e le amichevoli di preparazione rischiano spesso di finire rapidamente nel dimenticatoio. Eppure, il recente duello tra Belgio e Stati Uniti rimarrà scolpito per sempre nella memoria di tre giovani talenti: Nathan De Cat, Nathan Ngoy e, soprattutto, Mika Godts. Per loro si è trattato del battesimo assoluto con la maglia dei Diables Rouges. Ma se i primi due sono cresciuti calcisticamente sotto i nostri occhi, tra Anderlecht e Standard Liegi, il percorso del ventenne Godts è sbocciato lontano da casa, consacrandosi definitivamente in Eredivisie.

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Un raggio di sole nella crisi dell’Ajax

Oggi, Mika Godts non è un giocatore qualunque: è considerato all’unanimità l’MVP del campionato olandese e il faro tecnico del club più prestigioso dei Paesi Bassi. In un periodo storico non semplice per i Lancieri di Amsterdam, l’esterno sinistro belga rappresenta, come lo definiscono i media locali, «un raggio di sole in mezzo al grigiore». Le sue giocate funamboliche, il dribbling ubriacante e la spiccata propensione offensiva lo hanno reso in pochissimo tempo uno dei beniamini assoluti del pubblico, specialmente tra i tifosi più giovani dell’Ajax. In Eredivisie ha già segnato 14 gol, solo il giapponese Ueda ha fatto meglio di lui.

Le critiche di Van der Vaart

La sua clamorosa esplosione ha generato un misto di ammirazione e rammarico in Olanda. La stampa e gli addetti ai lavori sono concordi su un punto: se avesse avuto il passaporto olandese, «sarebbe già stato convocato in Nazionale maggiore da parecchio tempo». Nonostante questo status da intoccabile, non sono mancate le voci fuori dal coro. Di recente, l’ex stella dell’Ajax Rafael van der Vaart ha mosso alcune critiche al ragazzo, pretendendo da lui ancora più incisività. Un monito severo ma costruttivo, che fa parte del fisiologico processo di maturazione in un ambiente esigente come quello olandese.

L’uomo da 58 milioni di euro

Formatosi nei floridi vivai di Anderlecht e Genk prima di fare le valigie verso nord, Godts raccoglie oggi i frutti di un percorso iniziato quasi tre anni fa con il debutto in prima squadra all’Ajax. Le sue prestazioni scintillanti hanno inevitabilmente attirato i radar delle big d’Europa. Le indiscrezioni di mercato si fanno sempre più insistenti e parlano di un possibile e imminente trasferimento a cifre monstre, con una valutazione che si aggirerebbe già intorno ai 58 milioni di euro.

In attesa di capire se in estate si scatenerà un’asta internazionale, il Belgio si coccola la sua nuova freccia. Con il Mondiale americano ormai alle porte, Mika Godts ha tutta l’intenzione di prendersi la scena anche sul palcoscenico globale.